आप भी पुरानी बातों को लेकर रहती हैं बेचैन? इन 4 तरीकों से जिंदगी बनाएं खुशहाल, मिलेगी हर मंजिल

How To Deal With Regrets: अगर आपको इस बात का पछतावा रहता है कि आपके कुछ गलत निर्णयों की वजह से आपकी जिंदगी आज बुरे हालातों से गुजर रही है तो ऐसा सोचने वाली अकेली आप नहीं हैं. खासतौर पर अगर आपने अपने किसी निर्णय की वजह से कुछ बहुत ही खास चीज को खो दिया है या जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है तो ये पछतावा आपको जीवनभर के लिए अवसाद में जीने को मजबूर कर सकता है. यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप पुराने पछतावों से किस तरह खुद को उबार सकती हैं और पूरे आत्‍मविश्‍वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ सकती हैं.

पुराने पछतावों से खुद को ऐसे उबारें

लिस्‍ट बनाएंजीक्‍यूइंडिया के मुताबिक, पछतावों से खुद को उबारने के लिए उन चीजों की लिस्‍ट बनाएं जो आपने अपनी गलतियों से सीखी है. दरअसल गलत निर्णय जीवन में सीख की तरह होते हैं. अगर आप इन्‍हें सकारात्‍मक तरीके से स्‍वीकारें तो ये आपको जीवन में आगे होने वाली गलतियों से आपको बचा सकते हैं. इस तरह आप खुद की गलतियों को यादा करें और उनसे सीख लें. इस तरह आप बेहतर डिसीजन मेकर बन पाएंगी.

खुद को करें माफगलतियों की वजह से अपनी जिंदगी को बर्बाद करने और खुद का सजा देने की बजाय बेहतर होगा कि आप खुद को माफ करें. ऐसा करने से आप चीजों को भूलकर आगे खुशहाल रहेंगी और आगे जजमेंटल होकर निर्णय नहीं लेंगी.

अपने पछतावों को लिखेंआप अपने अंदर पल रही निगेटिव फीलिंग्‍स को दूर करने के लिए अपने पछतावों को एक जगह लिखें और विचार करें कि क्‍या ऐसा ना होने पर आपकी जिंदगी सच में बदली होती! यकीन मानिए, आपके सवालों का जवाब आपको जैसे ही मिल जाएगा आप पछताबों से छुटकारा पा जाएंगी.

इस विषय पर करें बातअगर आपको यह लग रहा है कि आप अपने पछताबों के तले दबा हुआ और घुटन सा महसूस कर रही हैं तो बेहतर होगा कि आप किसी अपने विश्‍वसनीय से इस विषय पर बात करें. कई बार अपनी फीलिंग्‍स को शेयर कर लेने और खुलकर बात कर लेने से भी बेहतर महसूस होता है.

