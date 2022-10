अतीत के बारे में सोचकर रहती हैं परेशान? महिलाएं इन आसान टिप्स की मदद से करें मूव ऑन

Tips to get rid of past problems: जिंदगी के कुछ पल लोगों को अक्सर याद आते हैं. बेशक पास्ट में लोगों को अच्छे और बुरे दोनों दिन देखने पड़ते हैं. मगर कई बार लोग लाइफ की कुछ पुरानी बातों (Past problems) को सोचकर परेशान हो जाते हैं. ऐसे में कुछ लोग बचपन में दोस्तों के साथ की गई मस्ती को मिस करने लगते हैं. कई महिलाएं जिंदगी के खराब समय को याद करके उदास महसूस करती हैं. हालांकि अगर आप चाहें तो कुछ तरीकों की मदद से पुरानी बातों को गुडबॉय कह सकती हैं.

दरअसल पुरानी बातों को बार-बार सोचने से न सिर्फ आपको परेशानी होती है बल्कि आप चाहकर भी अपने पास्ट को रिक्रिएट नहीं कर सकती हैं. हालांकि, इन बातों को सोचकर आप अपना वर्तमान जरूर नष्ट कर सकती हैं. लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ टिप्स ट्राई कर न सिर्फ पुरानी बातों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ सकती हैं बल्कि अपने आज को भी खुल कर एंज्वॉय कर सकती हैं.

ऐसे करें मूव ऑन

पास्ट से लें सीख

आमतौर पर पुरानी बातें चाहे अच्छी हों या बुरी, वो हमेशा कुछ न कुछ अच्छा सिखाकर ही जाती हैं. ऐसे में उन बातों को लेकर दुख में डूबने से बेहतर है कि आप उन अनुभवों से सीख लें और जिंदगी में आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करें.

गलती एक्सेप्ट करें

कई बार लोग लाइफ की बुरी यादों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं. मगर इससे न सिर्फ आप निगेटिविटी को न्योता देती हैं बल्कि अंदर से खुश महसूस नहीं कर सकती हैं. इसलिए पुरानी बातों को लेकर दूसरों को दोष देने से बेहतर है कि आप अपनी गलती भी एक्सेप्ट करें और खुद के प्रति ईमानदार रहें.

करीबियों से शेयर करें

कुछ लोग पुरानी बातों को सोचकर मन ही मन में परेशान होती रहती हैं. ऐसे में अगर आप चाहें तो किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार से अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकती हैं. इससे आपको काफी हल्का महसूस होगा और आप स्ट्रेस फ्री फील करेंगी.

आज को करें एन्जॉय

पुरानी बातों में बिजी रहने के दौरान लोग भूल जाते हैं कि उनका वर्तमान भी वेस्ट हो रहा है. ऐसे में पुरानी बातों को पीछे छोड़कर अपने आज पर फोकस करें. इसके लिए आप मेंटल एक्सरसाइज और मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकती हैं. इससे आप अपने मन को आसानी से काबू में रख पाएंगी.

खुद को व्यस्त रखें

पुरानी बातों से पीछा छुड़ाने के लिए खुद को किसी काम में व्यस्त कर लेना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है. इससे आप न सिर्फ वर्तमान पर फोकस कर पाएंगी हैं बल्कि पुरानी यादें भी आपके दिमाग में एंट्री नहीं ले पाएंगी. ऐसे में पुरानी यादों को गुडबॉय कहने के लिए अपने आपको ज्यादा से ज्यादा काम में बिजी रखने की कोशिश करें.