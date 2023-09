How To Deal With Depression: जीवन में कठिन समय में दुखी होना एक सामान्य सी प्रतिक्रिया है, जो समय के साथ दूर भी हो जाती है. लेकिन, जब बात डिप्रेशन की आती है तो यह आसानी से नहीं जाती और हम निराशा में खोते चले जाते हैं. दरअसल, एक मूड डिसऑर्डर है, जिसका हमारी सेहत पर गंभीर लक्षण दिखते हैं. डिप्रेशन की वजह से दौनिक जीवन भी काफी प्रभावित होता है और आपके सोचने, समझने, खाने, पीने, सोने और काम करने जैसी गतिविधियों को भी यह प्रभावित करने लगता है. नेशनल इंस्‍टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्‍थ के मुताबिक, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में डिप्रेशन के लक्षण अधिक दिखते हैं. इसकी वजह हार्मोनल बदलाव, सोशल फैक्‍टर या बायोलॉजिकल हो सकता है. ऐसे में हम यहां बताते हैं कि महिलाएं किस तरह डिप्रेशन से मिनटों में आराम पा सकती हैं.

डिप्रेशन दूर करने के उपाय

सुबह की सैर जरूरीहेल्‍थलाइन के मुताबिक, हो सकता है कि आपको सुबह बिस्‍तर से उठने का मन ना करे और आप दिनभर बिस्‍तर में ही रहने का प्‍लान बनाएं लेकिन डिप्रेशन को दूर करने के लिए जरूरी है कि आप बाहर निकलें और वॉक पर जाएं.

डायरी लिखेंहो सकता है कि आप कहीं खयालों में डूबी हों, लेकिन यह सोच लें और आज का दिन दोबारा लौटने वाला नहीं है. इसलिए रोज का गोल तय करें और डायरी में इसे मेंशन करें. हर दिन एक नया गोल बनाएं और उसे अचीव करने का हर संभव प्रयास करें. आपका डिप्रेशन दूर होगा.

खुद को दें चुनौतीअगर आपका डिप्रेशन आपको किसी काम को ना करने की सलाह दे रहा है तो खुद को चुनौती दें और अपने अंदर की उस आवाज के उल्‍टा करें. अगर मन में आए कि आज बैठे रहूं, तो उठें और कोई मुश्किल काम को अंजाम दें.

खुद को पुरस्कृत करेंअगर आप अपना केयर अच्‍छी तरह कर रही हैं, अपने तय कामों को सही समय पर पूरा कर रही हैं या हाल ही में आपने कुछ अचीव किया है तो खुद के प्रयास को पुरस्कृत भी करें.

रुटीन करें फॉलोअगर डिप्रेशन के लक्षण आपके डेली रुटीन को प्रभावित कर रहे हैं तो आप अपना रुटीन बनाएं और उसे फॉलो करें. आप एक कागज पर रुटीन लिखें और इसे फ्रिज या दरवाजे पर चिपका दें.

पसंद का काम करेंउन काम को करें जो करना आपको पसंद हो. आप किसी इंस्‍टुमेंट को बजाएं, गाना गाएं, पेंटिंग करें, हाइकिंग करें या ट्रैवल पर जाएं. उन लोगों से मिलें जिन्‍हें आप पसंद करते हैं. यह डिप्रेशन के नकारात्‍मक असर को दूर रखने में मदद करेगा.