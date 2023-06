Best Anti Aging Food For 40 Plus Women: जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, महिलाओं की बॉडी और फेस पर बदलाव नजर आने लगते हैं. इससे कई तरह की हेल्थ रेलेटिड प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं, तो साथ ही एनर्जी भी कम महसूस होती है. ऐसे में आप कुछ जरूरी चीजों को डाइट में शामिल करके, त्वचा में निखार को बरक़रार रखने के साथ ही फिटनेस को भी मेंटेन रख सकती हैं.

दरअसल बढ़ती उम्र के साथ ज्यादातर महिलाओं के फेस का ग्लो कम होने लगता है. ऐसे में अगर आप बढ़ती उम्र में 20 की उम्र वाला निखार और एनर्जी चाहती हैं, तो यहां बताई जा रही चीजों को डाइट में शामिल कर सकती हैं. आइये हेल्थलाइन डॉट कॉम के अनुसार जानते हैं उन चीजों के बारे में.

ग्रीन टी

चेहरे पर निखार और शरीर में एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए आप ग्रीन टी को डेली डाइट का हिस्सा बना सकती हैं. इसमें काफी मात्रा में एंटी-ऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो एनर्जी लेवल को और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करते है. साथ ही ग्रीन टी एंटी-एजिंग प्रॉब्लम को दूर करने में भी कारगर है और ये हार्ट सम्बन्धी दिक्कतों को भी दूर रखती है.

डार्क चॉकलेट

बहुत से लोग डार्क चॉकलेट खाना अवॉयड करते हैं. लेकिन बता दें कि डार्क चॉकलेट स्किन का ग्लो मेंटेन रखने में मदद करती है. दरअसल डार्क चॉकलेट में काफी अच्छी मात्रा में फ्लेवनॉल्स मौजूद होते हैं, जो बॉडी में एंटी-ऑक्सीडेंट के तौर पर काम करते हैं. इसके साथ ही ये हार्ट प्रॉब्लम्स और टाइप 2 डाइबिटीज के रिस्क को कम करने में भी मददगार है.

फ्लैक्स सीड्स

फ्लैक्स सीड्स भी आपको अपनी डाइट में शामिल जरूर करने चाहिए. दरअसल फ्लैक्स सीड्स में लिग्नन्स नाम के एंटी-ऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, जो बॉडी में फ्री रेडिकल्स से मुकाबला करने में सक्षम हैं. इतना ही नहीं फ्लैक्स सीड्स ओमेगा-3 से भरपूर होते हैं, जो स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाने में अच्छा रोल निभाते हैं.

अनार

अनार को भी महिलाएं अपनी डेली डाइट का हिस्सा बना सकती हैं. बता दें कि अनार में भरपूर मात्रा में एंटी-ऑक्सिडेंट होते हैं. ये स्किन को रिपेयर करने के साथ ही त्वचा को धूप से होने वाले नुकसान से बचाने में भी अच्छी भूमिका निभाते हैं.

ऑलिव ऑयल

ऑलिव ऑयल में अच्छी मात्रा में एंटी-इंफ्लेमेटरी तत्व मौजूद होते हैं. जो स्किन को एंटी एजिंग की प्रॉब्लम से दूर रखने में मदद करते हैं. बेहतर होगा कि आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को डाइट का हिस्सा बनायें. ये स्किन के लिए तो बेस्ट है ही, साथ ही टाइप 2 डाइबिटीज और हार्ट रिलेटिड प्रॉब्लम्स को दूर रखने में भी असरदार है.