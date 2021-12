केवल पीरियड मिस होना ही प्रेग्नेंसी नहीं, इन लक्षण में भी छुपे हैं प्रेग्नेंसी के संकेत

pregnancy signs and symptoms: प्रेग्नेंट होने का सबसे बड़ा सिग्नल पीरियड मिस होना (Missing of menstruation is sign of getting pregnant) ही माना जाता है. जबकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पीरियड मिस नहीं होने के बावजूद महिला प्रेग्नेंट हो जाती है. लेकिन प्रेग्नेंसी के शुरुआती दौर (Early stages of pregnancy) में उसको पता इसलिए नहीं चल पाता क्योंकि वो बाकी किसी और सिग्नल पर ध्यान ही नहीं देती है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रेग्नेंट होने का संकेत (Sign of Pregnancy) केवल पीरियड मिस होना ही नहीं होता है बल्कि कुछ और सिग्नल भी प्रेग्नेंसी को कन्फर्म करते हैं. अगर आपको भी ये सिग्नल मिल रहे हैं तो आपको जरूरत है प्रेग्नेंसी टेस्ट करवाने की. आइये जानते हैं इन सिग्नल्स के बारे में.

ब्रेस्ट में बदलाव

ब्रेस्ट में दर्द, सूजन और भारीपन प्रेग्नेंट होने का सिग्नल हो सकता है. कई बार कुछ लोगों को प्रेग्नेंसी के पहले-दूसरे हफ्ते के दौरान ही ये दिक्कत आने लगती है. अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो एक बार प्रेग्नेंसी चेक ज़रूर करना चाहिए.

वेजाइनल डिस्चार्ज

वैसे तो वेजाइनल डिस्चार्ज इंफेक्शन की वजह भी हो सकता है लेकिन कई मामलों में ये प्रेग्नेंट होने का सिग्नल भी होता है. कई महिलाएं प्रेग्नेंसी की पहली तिमाही में वेजाइनल डिस्चार्ज जैसे दिक्कत से गुज़रती हैं. ये डिस्चार्ज हार्मोन्स में बदलाव की वजह से हो सकता है.

बॉडी टेम्प्रेचर बढ़ना

बॉडी टेम्प्रेचर के बढ़ने की वजह कई सारी हो सकती हैं. किसी को इंफेक्शन की वजह से, तो किसी को सर्दी लगने की वजह से या किसी और वजह से फीवर आना आम बात है. जिसके चलते बॉडी का टेम्प्रेचर बढ़ता है. लेकिन कई बार ये प्रेग्नेंट होने का संकेत भी होता है.

थकान होना

प्रेग्नेंसी के शुरुआती दौर में जब भले ही आपके पीरियड मिस न हुए हों. अगर आपको थकान और कमज़ोरी महसूस होने जैसी दिक्कत होती है, तो आप एक बार अपनी प्रेग्नेंसी ज़रूर चेक कर सकती हैं. क्योंकि कई बार ये प्रेग्नेंट होने की ओर भी इशारा करता है.

वेजाइनल ब्लीडिंग

अगर आपको पीरियड डेट के सिवा भी कभी हल्की वेजाइनल ब्लीडिंग का अहसास हो, तो भी एक बार आपको अपनी प्रेग्नेंसी चेक करनी चाहिए. वेजाइनल ब्लीडिंग, स्पॉटिंग और क्रैम्प्स महसूस होना भी प्रेग्नेंसी का सिग्नल हो सकता है.

मूड स्विंग और चक्कर आना

कई बार प्रेग्नेंसी के दौर में हार्मोनल चेंजेस की वजह से मूड स्विंग्स होते रहते हैं. इसमें कभी अचानक से रोना, कभी गुस्सा आना, कभी खुश होना तो कभी किसी चीज़ के लिए एक्साइटमेंट हो जाना नॉर्मल बात है. इन चीजों को भी इग्नोर करने की बजाय एक बार प्रेग्नेंसी के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए. साथ ही अक्सर चक्कर आना भी प्रेग्नेंट होने का सिग्नल हो सकता है.