महिलाओं के लिए कभी-कभी ‘ना’ कहना भी जरूरी, जानें किस तरह करें मना

How To Say No In Respectful Way: हर महिला चाहती है कि लोग उसे पसंद करें और उसके काम की सराहना हो. कई बार खुद का इमेज बनाए रखने के लिए महिलाएं न चाहते हुए भी उस काम में व्‍यस्‍त हो जाती हैं जिस काम को वे नहीं करना चाहती हैं. यही नहीं, महिलाओं की इन आदतों का फायदा भी कई लोग उठा लेते हैं. अगर आपके पास वक्‍त नहीं है या आप पहले से ही काफी काम लेकर बैठी हैं तो नया काम लेने से पहले आप काम के लिए मना कर सकती हैं, लेकिन इसका भी एक सही तरीका है.

जानी मानी साइकोलॉजिस्‍ट थेरेपिस्‍ट ल्यूसिले शैकलेटन के अनुसार किसी काम को मना कर देना आपके इमेज को बिगाड़ने का काम नहीं करता है. बल्कि आप अपने पहले के काम को बे‍हतर तरीके से मन लगाकर पूरा कर पाती हैं. यहां हम आपको बताते हैं कि आप रिस्‍पेक्‍टफुल तरीके से ‘ना’ किस तरह कह सकती हैं.

महिलाएं इस तरह से कह सकती हैं ‘ना’-‘मौका देने के लिए थैंक्‍स, लेकिन पहले से ही मेरे पास काफी काम दिया जा चुका है. इसे पूरा करने का कमिटमेंट भी मैने दे दिया है’.

-‘इस काम को मैं कब तक पूरा कर पाउंगी मुझे भी नहीं पता चल रहा, लेकिन जैसे ही मेरा काम हो जाएगा मैं आपको जानकारी दूंगी’.-‘इनवाइट करने के लिए थैक्‍स, लेकिन मैं तो आपका काम पूरा ही नहीं कर पाउंगी’.-‘मुझसे आपने पूछा इसके लिए थैंक्‍स लेकिन..’

-‘काश मैं आपका काम पूरा कर पाती’.-‘अगली बार पक्‍का मैं आपका ही काम पहले पूरा करूंगी’.-‘मेरे बार में सोचने के लिए थैंक्‍स लेकिन ये काम मुझे दूसरे का पास करना होगा’.-‘इस बार तो नहीं, लेकिन अगली बार जरूर आपका काम कर दूंगी’.

