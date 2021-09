World Heart Day: इन 7 आदतों की वजह से दोबारा होता है हार्ट अटैक, हो जाएं सतर्क

These Habits Can Lead The Second Heart Attack : दिल (Heart) से जुड़ी बीमारियों (Disease) की वजह से पूरी दुनिया में हर साल 18.6 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है. यह दुनियाभर में लोगों की मौत का सबसे बड़ा कारण बन गया है. इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी खुद की आदतें और खराब होती लाइफ स्‍टाइल (Lifestyle). हमारे आसपास हेल्‍थ से जुड़ी समस्‍याओं से जूझ रहे कई ऐसे लोग हैं जो एक बार हार्ट अटैक (Heart Attack) के शिकार हो चुके हैं. ऐसे लोगों के लिए हर वक्‍त एक चिंता बनी रहती है कि कहीं उन्‍हें दोबारा से हार्ट अटैक ना आ जाए. डॉक्‍टर उन्‍हें लाइफ स्‍टाइल मोडि‍फिकेशन की हिदायद देते हैं और खानपान में बदलाव की बात कहते हैं. तो आइए जानते हैं कि हम किन आदतों को बदलकर दूसरी बार हार्ट अटैक को आने से रोक सकते हैं.

1.अत्‍यधिक तनाव लेना

तनाव का सीधा संबंध हार्ट से होता है और ऐसे में अगर आप अत्‍यधिक तनाव ले रहे हैं तो संभव है कि आपको दोबारा से हार्ट अटैक हो. ऐसे में बेहतर होगा कि आप अपने स्‍ट्रेस को मैनेज करना सीखें और योगा मेडिटेशन को लाइफ स्‍टाइल में शामिल करें.

2.वेट गेन होना

अगर आप अपने बढते वजन को नजरअदाज कर रहे हैं तो ये आपके लिए मुश्किलें खड़ा कर सकती है. जी हां, दरअसल आपका बढता वजन दिल के दौरे का कारण बन सकता है. ऐसे में जहां तक हो सके एक्टिव रहें और संतुलित वजन रखें.

3.एक्‍सरसाइज करने में आलस

अगर आप खुद और अपने दिल को हेल्‍दी रखना चाहते हैं तो लाइफ स्‍टाइल में सैर, रनिंग, साइकिलिंग, डांस आदि को शामिल करें. यह आपके कोलेस्ट्रॉल की समस्‍या को दूर रखेगा. अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक, अगर आप सप्ताह में कम से कम 150 मिनट एक्सरसाइज करें या 75 मिनट मध्यम एक्सरसाइज करें और दिन में कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करें तो आप हेल्‍दी रह सकते हैं.

4.हेल्‍दी फूड हैबिट को इग्‍नोर करना

हार्ट को हेल्‍दी रखने के लिए सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट से दूरी बनाना बहुत जरूरी है. ये आपकी रक्त धमनियों में प्लाक को पैदा कर देते हैं जो हार्ट में ब्‍लड फ्लो को ब्‍लॉक करने लगता है. इसलिए दिल के दौरे से बचने के लिए हेल्‍दी फूड हैबिट जरूर डालें.

5.डायबिटीज करें कंट्रोल

डायबिटीज दिल के दौरे के खतरे को काफी बढा देता है ऐसे में जरूरी है कि आप उन चीजों से बचें जो डाइबिटीज की समस्‍या को बढा सकते हैं. ऐसे में एक्सरसाइज करें, और सही समय पर दवाओं आदि का सेवन करें.

6.कोलेस्ट्रॉल बढ़ना

रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल का नियंत्रित रहना आपके दिल के लिए बहुत ही जरूरी है. इसके लिए आप व्‍यायाम करें और डाइट में हेल्‍दी चीजों को शामिल करें. समय समय पर कोलेस्ट्रॉल जांच कराते रहें.

7.स्‍मोकिंग की लत

अगर आप अभी भी स्‍मोकिंग की लत से बाहर नहीं आ पाए हैं तो इसे तुरंत छोड़ दें. स्‍मोकिंग से रक्त के थक्के बनने लगते हैं और शरीर के अलग अलग पार्ट में ब्‍लड फ्लो प्रभावित हो सकती है. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)