विश्व फोटोग्राफी दिवसः दुनिया के 5 मशहूर फोटोग्राफर्स की कहानी जिन्होंने रच दिया इतिहास

रॉबर्ट कापा (1913-1954)रोबर्ट कापा (Robert Capa) को अब तक का सबसे महान युद्ध (War) फोटोग्राफर माना जाता है. स्पेनिश गृह युद्ध की उनकी 26 तस्वीरें आज भी किसी खजाने से कम नहीं है. बेशक कापा वार फोटोग्राफर थे लेकिन उन्हें युद्ध से घृणा थी. 1913 में बुडापेस्ट में जन्में और जर्मनी में पढ़े-लिखे कापा को नाजी की धमकी के बाद पेरिस में शरण लेनी पड़ी थी. महान पेंटर पाब्लो पिकासो (Pablo Picasso) से उनकी गहरी दोस्ती थी. वह चीन से होते हुए न्यूयॉर्क में बस गए थे. द्वितीय विश्व युद्ध (Second World War) के दौरान उनकी कई बेमिसाल फोटो आज किसी प्रतीक से कम नहीं है.

यह भी पढ़ें- Satya Nadella Birthday Special: ‘उड़ना सीखना बेशक सुंदर नहीं है, लेकिन’, सत्य नडेला से जानें सफलता का मंत्र

रघु राय भारत के मशहूर फोटोग्राफर रघुनाथ राय चौधरी रघु राय के नाम से चर्चित हैं. वह पूरी दुनिया में फोटोग्राफी की दुनिया का जीवंत नाम हैं. रघु राय (Raghu Rai) महान फोटोग्राफर हेनरी कार्टियर ब्रेसन के शिष्य थे. हेनरी ने रघु राय की प्रतिभा से प्रभावित होकर 1977 में युवा फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर उन्हें मेगनम फोटो में नियुक्त किया था. बाद में वह द स्टेट्समैन और इंडिया टूडे से भी जुड़ें. उन्हें उनकी किताब Raghu Rai’s India: Reflections in Colour and Reflections in Black and White के लिए भी जाना जाता है. 1971 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा जा चुका है.