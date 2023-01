दुनिया की सबसे सेक्सी महिलाओं के नाम होते हैं ये, पुरुषों में इन 3 नामों की धूम, रिसर्च में खुलासा

लंदन. अक्सर लोग अपने नाम को लेकर बहुत सोच में पड़े रहते हैं कि वह सुनने में अच्छा, सेक्सीऔर हट कर है कि नहीं. क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे सेक्सी नाम क्या हो सकता है? ब्रिटिश न्यूज़ साइट द सन में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार एक सेक्स टॉय ब्रांड ने रोमांटिक फिल्मों और किताबों के मुख्य पात्रों को देखकर ऐसे नामों की मसालेदार सूची बनाई है. शोध के अनुसार, सबसे सेक्सी नाम जैक (The most sexy men name is Jack) है। 1997 की फिल्म टाइटैनिक में लियोनार्डो डिकैप्रियो द्वारा निभाई गई जैक डावसन और 2005 की फिल्म ब्रोकबैक माउंटेन में जेक गिलेनहाल द्वारा निभाई गई भूमिका से जैक नाम को सबसे ज्यादा माचो लुक मिला है.

वहीं महिलाओं में सबसे सेक्सी नाम मैरी (The most sexy women name is marry) को माना गया है. टाइम-ट्रैवलिंग रोमांस फिल्म अबाउट टाइम में राहेल मैकएडम्स द्वारा दर्शाए किरदार के अनुसार सबसे सेक्सी महिला का नाम मैरी था. दिलचस्प बात यह है कि रेचल (Rachel) नाम दूसरी सबसे सेक्सी महिलाओं का नाम था. यकीनन व्हिटनी ह्यूस्टन की 1992 की फिल्म द बॉडीगार्ड (Whitney Houston’s 1992 film The Bodyguard) में इस नाम का सबसे प्रतिष्ठित उपयोग किया गया था. यह केट (Kate), जूलिया (Julia) और ईवा (Eva) नामों के साथ दूसरे स्थान पर रही.

तीसरा सेक्सी नाम

सुसान (Susan) तीसरी सबसे सेक्सी महिला नामों में से एक थी, जिसने सोफी (Sophie), मिया (Mia), जूली (Julie), बेला (Bella) और एना (Anna) के साथ अपनी रैंकिंग साझा की. सबसे सेक्सी पुरुषों के नामों के लिए दूसरे स्थान पर नाम निक (Nick), जेम्स (James) और बेन (Ben) थे. पीटर (Peter) और जो (Joe) संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे, उसके बाद सैम चौथे स्थान पर रहे. अन्य सेक्सी नामों में जेमी, शेन और जैकब शामिल हैं. सेक्स टॉय कंपनी लव हनी के अध्ययन में पाया गया कि सबसे आकर्षक पुरुषों के नामों में मुंह के सामने स्वर होते हैं, जबकि सेक्सी महिलाओं के नामों में यह नहीं होता है.