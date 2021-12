Year Ender 2021: कोरोना के अलावा इस साल कई और वायरसों के खौफ में रही दुनिया

Corona and other viruses attack in 2021: कोरोना काल ने हमारे मन में ऐसी खौफनाक छाप छोड़ी है कि हजारों साल बाद भी इसके दर्द को महसूस किया जा सकेगा. बिडंबना यह है कि इस साल अकेले कोरोना ने ही हमें तबाह नहीं किया बल्कि कई और वायरस भी नए सिरे से हमारी जिंदगियों में घुसे आए हैं. उनकी भयानकता भी कोरोना से कम नहीं है. इनमें से तो कुछ ऐसे हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ये वायरस दुनिया के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं. आज हम इन्हीं में कुछ वायरसों की चर्चा करेंगे जिन्होंने 2021 में भारी तबाही मचायी है.