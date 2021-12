Yoga Session: पूरे शरीर को रखना चाहते हैं स्वस्थ? सीखें कुछ आसान योगाभ्यास और उनके नियम

Yoga Session With Savita Yadav: शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप छोटे-छोटे योगाभ्यासों को कर सकते हैं. किसी भी बड़े योगाभ्यास (Yoga Practice) को करने से पहले सूक्ष्म अभ्यासों को करना बहुत जरूरी है. रोज योग (Yoga) करने से सेहत (Health) को फायदा मिलता है. आज योग प्रशिक्षिका सविता यादव (Savita Yadav) ने न्यूज़18 के लाइव योगा सेशन (Yoga Session) में कुछ आसनों के जरिए खुद की सेहत का ख्याल रखना सिखाया. पूरे शरीर को स्वस्थ (Overall health of body) रखने के लिए रोज योगाभ्यास करना चाहिए. साथ ही उनसे जुड़े नियम और परहेज जानना भी बहुत जरूरी है.