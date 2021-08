इन 4 आदतों की वजह से झड़ने लगते हैं बाल और हो जाते हैं ये हमेशा के लिए कमजोर

Your hair starts falling due to these 3 habits : खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए बालों (Hair) का हेल्‍दी होना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि हम इनका ख्‍याल (Care) रखें और देखभाल के लिए समय निकालें. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास इतना समय नही है कि वे बाल का खास ख्‍याल रखने के लिए स्‍पेशल वक्‍त निकाल सकें. लिहाजा इनका झड़ना (Hair Fall), टूटना एक आम बात हो जाती है. ऐसे में हम ये कर सकते हैं कि बालों को नुकसान पहुचाने वाली आदतों (Habits) से दूरी बना लें. तो आइए जानते हैं कि आखिर किन आदतों को छोड़कर हम अपने बालों को खराब होने और झड़ने से रोक सकते हैं.

इन वजहों से झड़ते और टूटते हैं बाल

1.अधिक तनाव लेना

कई लोग छोटी छोटी बातों पर भी तनाव में आ जाते हैं. जिसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है. हमारे बालों की सेहत पर भी इसका सीधा असर पड़ता है. ऐसे में तनाव को अपने उपर हावी ना होने दें और जहां तक हो सके इन्‍हें सही तरीके से मैनेज करना सीखें. ऐसा करने से आपके बाल सेहत मंद रहेंगे और ये टूटे और झड़ेंगे नहीं.

2.खराब हेयर प्रोडक्‍ट का इस्तेमाल

कई लोग अपने बालों के हिसाब से प्रोडक्‍ट खरीदने की बजाए, प्रोडक्‍ट के प्राइस, विज्ञापन आदि को देख कर खरीद लेते हैं जो बाद में बालों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा देते हैं. ऐसे में यह बहुत ही जरूरी है आप अपने बालों के टेक्‍सचर को देखकर ही हेयर केयर प्रोडक्‍ट जैसे शैंपू, हेयर मास्‍क आदि खरीदें.

3.एक्‍सपेरिमेंट की आदत

कई लोगों को फैशन के साथ साथ स्किन और हेयर केयर प्रोडक्‍ट के साथ एक्‍सपेरिमेंट में भी आनंद आता है लेकिन कई बार कुछ ऐसे प्रोडक्‍ट बालों पर आ जाते हैं जो इन्‍हें बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसे में बालों के साथ एक्‍सपेरिमेंट बिलकुल भी ना करें और हो सकके एक विशेषज्ञ की मदद लें.

4.हीटिंग टूल्‍स का प्रयोग

फैशन के चक्‍कर में कई बार लोग बालों में हीटिंग टूल्‍स का रोजाना प्रयोग करने लगते हैं. इनके प्रयोग से बाल दिखने में तो अच्‍छे लगते हैं लेकिन बालों पर इसका नुकसान दूरगामी होता है.