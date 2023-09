हिंदी फिल्मों के बेहद चर्चित अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक राकेश रोशन अपनी उम्र के 74वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं. उनका जन्म 6 सितम्बर, 1949 को हुआ था. माया नगरी में एक अलग मुकाम हासिल करने वाले राकेश रोशन साहित्य की दुनिया में भी पैठ बना रहे हैं. ‘टू डैड विद लव’ (To Dad With Love) राकेश रोशन की आत्मकथा है और इसे लिखा है उनकी बेटी सुनैना रोशन ने. इस किताब की प्रस्तावन राकेश रोशन के सुपर स्टार बेटे ऋतिक रोशन ने लिखी है. हालांकि इस किताब को बाजार में आए हुए दो साल का समय हो चुका है. उनके बेटे ऋतिक रोशन इसे दो बार लॉन्च कर चुके हैं.

‘टू डैड विद लव’ को राकेश रोशन की आधिकारिक आत्मकथा कहा जा रहा है. अंग्रेजी में आई इस किताब के बारे में लिखा भी गया है- To Dad with Love- Authorised Biography of Rakesh Roshan. हालांकि इससे मिलते-जुलते नाम ‘टू सर विद लव’ की किताब अंग्रेजी साहित्य की दुनिया में बहुत ही पॉपुलर है. इसे लिखा है लेखक ब्रेथवेट ने. यह किताब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहद चर्चित किताब है.

खैर, बात राकेश रोशन की आत्मकथा ‘टू डैड विद लव’ की. यह किताब बताती है कि कृष 3 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के निर्माता राकेश रोशन किसी समय एक अभिनेता के रूप में खुद की जगह और पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे. उनकी फिल्मों की तरह उनकी जीवन यात्रा भी कठिन बाधाओं से भरी रही है, लेकिन इन बाधाओं को राकेश रोशन ने हर बार कामयाबी के साथ पार किया है.

राकेश रोशन की आत्मकथा बताती है कि उन्होंने अपने बेटे ऋतिक रोशन को फिल्मी दुनिया में यूं ही प्रवेश करने नहीं दिया. इसके लिए बकायदा स्टडी की गई. पिता के रूप में राकेश रोशन ने अपने बेटे को लॉन्च करने से पहले फिल्मी दुनिया के अपने अनुभवों और अपनी तालीम का पूरा इस्तेमाल किया. उन्होंने ऋतिक के लिए एक रणनीति बनाई, उसके लिए जमीन तैयार की, तब जाकर बड़े पर्दे पर एंट्री कराई.

‘टू डैड विद लव’ में राकेश रोशन की बेटी सुनैना रोशन ने अपने पिता की मार्मिक कहानी बताने के लिए उनके करीबी लोगों को शामिल किया है. वे अपने अनुभव के साथ-साथ राकेश रोशन के संगी-साथियों की बातें भी शेयर की हैं.

किताब में एक जगह सुनैना बताती हैं कि बचपन में सुनैना रोशन को बाहर घूमना बहुत पसंद था और शरारतें करने का शौक था. सुनैना के लिए, ‘अगर मां शिक्षिका होती, तो पिता प्रिंसिपल होते.’ मुंबई के सेंट टेरेसा कॉन्वेंट में स्कूली शिक्षा के बाद सुनैना ने स्विट्जरलैंड में इंस्टीट्यूट विला पियरेफ्यू में एक साल बिताया. जून 2001 में, उन्हें तपेदिक मैनिंजाइटिस का पता चला, तो उन्होंने बिना किसी को बताए चुपचाप इस बीमारी विजय प्राप्त कर ली. अक्टूबर 2007 में, सुनैना ने जब अपने पिता के प्रोडक्शन हाउस ‘फिल्मक्राफ्ट’ के साथ काम करना शुरू किया, तो उन्हें सर्वाइकल कैंसर का पता चला. एक बार फिर वह चुनौती पर खरी उतरीं और विजयी हुईं.

सुनैना के छोटे भाई ऋतिक रोशन का मानना है कि सुनैना परिवार में असली ‘सुपरहीरो’ हैं.