Hind Pocket Books: यहां रोमांस है और रोमांच भी; सेहत का खजाना है तो मिलेगी प्रेरणा भी

Hind Pocket Books: पेंगुइन रैंडम हाउस के हिंद पॉकेट बुक्स से हाल ही में पांच पुस्तकों का एक सैट प्रकाशित हुआ है. आत्मकथा, जीवनी, लव, रोमांच और ज्ञान से भरे इस सैट में पुस्तकों को वह अनमोल खजाना है, जिसे हर वर्ग और हर उम्र का पाठक पसंद करेगा.

डॉ. दीपक आचार्य की जंगल लैबोरेटरी में आपको घर की बगिया में सेहत का खजाना में मिलेगा तो दुर्जोय दत्ता के टूटे दिल वाला में अपनी नई प्रेमिका से दूरी बनाते रघु की कहानी पढ़ने में रोमांच आएगा. अगर आपको विज्ञान के तड़के वाला रोमांस पसंद है तो त्रिपुरारी कुमार शर्मा का आखिरी इश्क आकर्षित करेगा.

पढ़ाई में रुचि रखने वाले पाठकों को भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जीवन ‘विनम्र विद्रोही’ का संघर्ष प्रभावित करेगा वहीं दुनिया की ताकतवर महिलाओं में शुमार इंद्रा नूयी की जीवन पढ़ने में आनंद आएगा.

जंगल लैबोरेटरी

बचपन में अक्सर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और स्टेशनरी की दुकानों पर यहां तक कुछ घरों में एक किताब दिखाई देती थी- घर का वैद्य. इस किताब में छोटी-मोटी बीमारियों के इलाज के लिए घरेलू नुस्खे बताए गए होते थे. बदलते समय के साथ घरेलू नुस्खों वाले ये घर के वैद्य भी गायब हो गए. हमारा रसोई घर भी एक छोटा-सा औषद्यालय होता था. जब भी किसी को खांसी-जुकाम, पेट में गैस, मामूली चोट, कान या दांत में दर्द या फिर हल्का बुखार होता तो रसोई के किसी डब्बे से हिंग-अजवायन का चूर्ण, शहद-अदरक का रस, प्याज और लहसुन का अर्क आदि निकालकर फौरन उपचार कर दिया जाता था. कुछ पुराने लोग तो जंगल या खेत के किनारे उगे पेड़-पौधों से ही बीमारियों का उपचार कर लेते थे. मल्टी स्टोरी भवनों में रहने वाले एकल परिवार वाले शायद ही इन घरेलू नुस्खों के बारे में जानते हों.

लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि हमारे आस-पास पनप रही घास-फूस या फिर घर की रसोई अपने-आप में एक दवाखाना होते हैं. फिर से इन्हीं बातों को समझाने के लिए एक बड़ी ही कायदे की पुस्तक आई है दीपक आचार्य की ‘जंगल लैबोरेटरी’.

डॉ. दीपक आचार्य पिछले 25 वर्षों से मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के जंगलों की खाक छानते हुए हमारे पारंपरिक हर्बल ज्ञान, वहां के रहन-सहन और खान-पान पर विशेष अनुसंधान कर रहे हैं. दीपक आचार्य ने आदिवासी अंचलों से इकट्ठा किए ज्ञान को एक किताब की शक्ल देकर प्रस्तुत किया है. निश्चित ही ‘जंगल लैबोरेटरी’ स्वास्थ्य और बेहतर जीवन से जुड़े जानकारों के लिए एक मील का पत्थर साहित होगी.

टूटे दिल वाला

दुर्जोय दत्ता बहुत कम उम्र में बहुत अधिक लिखने वाले उपन्यासकार हैं. पहले इंजीनिरिंग, फिर मैनेजमेंट के छात्र रहे दुर्जोय दत्ता ने अपना पहला उपन्यास “ऑफ़ कॉर्स आई लव यु!” महज 21 वर्ष की उम्र में वर्ष 2008 में लिख डाला. दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की स्टूडेंट लाइफ पर लिखे गए इस उपन्यास ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर ला खड़ा कर दिया. इसके बाद अलगे ही साल ‘नाओ दैट योर रीच!’, ‘शी ब्रोक उप, आई डिंट’, ‘ऑह येस, आई एम सींग्ल!’, ‘यु वेर माई क्रष’, ‘इफ इट्स नोट फोर ऐवर’ सहित उनके एक के बाद एक कई उपन्यास आए.

दुर्जोय दत्ता का ताजा उपन्यास है ‘टूटे दिल वाला’. यह The boy with a broken heart का हिंदी अनुवाद है. द बॉय विद एक ब्रोकन हार्ट का हिंदी अनुवाद किया है रचना भोला यामिनी ने.

‘टूटे दिल वाला’ उपन्यास (Toote Dilwala) का नायक है रघु. इस उपन्यास की कहानी उस कहर ढाने वाली घटना के दो साल बाद कहीं शुरू होती है, जब रघु एक रात ब्राह्मी को नहीं बचा सका था. उस रात सब कुछ खोकर रघु दुनिया से दूर कहीं छिप जाना चाहता था. लेकिन रघु के जीवन में अद्वैता के आने के साथ ही जैसे कोई धुंधली राह रौशन हो जाती है. परंतु अद्वैता रघु की ओर जितना खिंचती जाती है, रघु उससे उतना ही दूर भाग जाना चाहता है.

अद्वैता यह पता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ती कि रघु उससे दूरी क्यों बना रहा है? वह क्या छुपा रहा है और उसे इस कदर तोड़कर किसने छोड़ दिया? इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस किताब में पढ़ने के बाद मिलेगा.

आखिरी इश्क (Aakhiri Ishq by Tripurari Kumar Sharma)

‘नॉर्थ कैम्पस’, ‘साँस के सिक्के’ और ‘कॉलेजिया इश्क’ जैसी चर्चित किताबों के लेख त्रिपुरारी कुमार शर्मा की नई पुस्तक ‘आखिरी इश्क’ बाजार में आ चुकी है. ‘आखिरी इश्क’ साइंस फिक्शन है जिसका आधार है लव स्टोरी. यहां जिक्र है हिमाचल प्रदेश की तीर्थन वैली का, जहां प्रयोगशाला में ऐसी मछलियां तैयार की जाती हैं जिनकी आंखों में आदमी अपना भूत और भविष्य देख सकता है. इसी तरह की एक मछली की आंखों में झांकते हुए अल्मा और अबीर एक दूसरे के नजदीक आते हैं और इश्क में पड़ जाते हैं. कहानी बेहद रोचक है. देखना आप कहानी को पूरा पढ़कर ही दम लेंगे.

समस्तीपुर, बिहार में जन्मे त्रिपुरारी कुमार शर्मा लेखक हैं और शायर हैं. सोशल मीडिया पर उनके शेर खूब धूम मचाए रहते हैं. उनकी कहानियां कई राज्यों के पाठ्यक्रमों में शामिल हैं. इन दिनों मायानगरी मुंबई में रहकर फिल्म और टेलीविजन के लिए गीत और पटकथा लिख रहे हैं.

विनम्र विद्रोही: अद्वितीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन

श्रीनिवास रामानुजन् इयंगर एक महान भारतीय गणितज्ञ थे. बिना किसी विशेष प्रशिक्षण के इन्होंने अपने प्रतिभा और लगन से न केवल गणित के क्षेत्र में अद्भुत अविष्कार किए बल्कि भारत को अतुलनीय गौरव भी प्रदान किया.

रामानुजन और इनके द्वारा किए गए अधिकांश कार्य अभी भी वैज्ञानिकों के लिए अबूझ पहेली बने हुए हैं. एक बहुत ही सामान्य परिवार में जन्म ले कर पूरे विश्व को आश्चर्यचकित करने की अपनी इस यात्रा में इन्होने भारत को अपूर्व गौरव प्रदान किया.

भारती राठौड़ और डॉ. मेहेर वॉन ने इस महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी लिखी है. विनम्र विद्रोही: अद्वितीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन एक प्रमाणिक जीवनी नाम से यह हिंदी पॉकेट बुक्स ने प्रकाशित की है. युवा वैज्ञानिक डॉ. मेहर वान और पत्रकार भारती राठौड़ ने काफी सरल भाषा और बातचीत की शैली में लिखा है जो पाठकों को बांधकर रखती है. विज्ञान, इतिहास, शोध और अकादमिक क्षेत्रों में दिलचस्पी रखने वालों के लिए यह एक जरूरी पुस्तक है.

इंद्रा नूयी: एक पूरा जीवन

दुनिया की ताकतवर महिलाओं में इंद्रा नूयी का नाम सामने आता है. इंद्रा कृष्ण मूर्ति नूयी (Indra Nooyi) पेप्सिको (Pepsico) की अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रह चुकी हैं. वह न जाने कितने लोगों की प्रेरणा स्रोत हैं.

‘एक पूरा जीवन’ एक असाधारण लीडर के जीवन की ऐसी कहानी है जो प्रोत्साहित भी करती है और साथ ही उनका निजी जीवन आंखे भी नम कर देता है. इस किताब को पढ़ते हुए पाठक उन घटनाओं से गुजरेंगे जिन्होंने इन्द्रा नूयी को गढ़ा. नूयी की यह किताब एक संस्मरण है, जिसमें उन्होंने बचपन से लेकर पेप्सिको की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनने तक की उन घटनाओं का ब्योरा दिया है. यह संस्मरण मंगलवार से बाजार में उपलब्ध हुआ है।

इंद्रा नूयी ने अपनी पूरी जिंदगी को 300 पन्नों की एक किताब में समेट कर ‘माई लाइफ इन फुल: वर्क, फैमिली एंड अवर फ्यूचर’ (My Life in Full: Work Family and Our Future) नाम से आत्मकथा लिखी. हिंदी में यह पुस्तक ‘इंद्रा नूयी: एक पूरा जीवन’ नाम से प्रकाशित हुई है.