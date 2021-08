लेखक-इतिहासकार सलीम किदवई नहीं रहे, साहित्य जगत में शोक

अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक और इतिहासकार सलीम किदवई नहीं रहे. आज सुबह लखनऊ में उन्होंने अंतिम सांस ली. 70 वर्षीय किदवई मध्यकालीन इतिहासकार थे. इतिहास पर उनकी कई चर्चित पुस्तकें हैं.

सलीम किदवई दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में इतिहास के प्रोसेसर थे. वे एक लेखक, अनुवादक और समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध थे.

वह एलजीबीटी समुदाय के सदस्य के रूप में समलैंगिक अधिकारों पर सार्वजनिक रूप से बोलने वाले पहले शिक्षाविदों में से एक थे. उन्होंने रूथ वनिता के साथ सह संपादक के रूप में चर्चित किताब सेम-सेक्स लव इन इंडिया: रीडिंग्स फ्रॉम लिटरेचर एंड हिस्ट्री (Same Sex Love in India) भी लिखी

सलीम किदवई ने गायिका मलिका पुखराज की आत्मकथा “सॉन्ग सुंग ट्रू” का भी अनुवाद किया है. उन्होंने प्रसिद्ध उर्दू लेखक कुर्रतुल ऐन हैदर के उपन्यासों का भी अनुवाद किया.

सलीम किदवई के निधन पर तमाम साहित्यकारों और इतिहासकारों ने दुख प्रकट किया है. पौराणिक कथाकार और लेखक देवदत्त पटनायक लिखा है कि सलीम किदवई के निधन की खबर पर स्तब्ध हैं. उपन्यास सेम सैक्स लव इंडिया पढ़ने के बाद उनकी सलीम से कई बार मुलाकात हुई और उन्होंने अपने समलैंगिक होने पर खुलकर चर्चा की.

Just heard about Saleem Kidwai passing away….feeling so sad…met him so many times after I read “same sex love in India” and he spoke so wonderfully about his gay life… here is he in his own words: https://t.co/MYHshOtzj2

वरिष्ठ लेखिका राना सफ्वी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा- अभी-अभी लखनऊ से कौन-सी भयानक खबर आ रही है? वाया अस्करी नकवी: सलीम किदवई भाई इस दुनिया में नहीं रहे. वह आज सुबह हमें छोड़कर चले गए. एक प्रसिद्ध इतिहासकार, लेखक और समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ता, सलीम अपने पीछे साहित्य और दोस्ती की एक समृद्ध और मूल्यवान विरासत छोड़ गए हैं.

हिंदी के सुपरिचित लेखक प्रभात रंजन ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सलीम किदवई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है.