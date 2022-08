VoW Awards 2022: 'वैली ऑफ वर्ड्स' अवॉर्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट जारी, जानें किसे मिल सकता है पुरस्कार

Valley of Words Awards 2022: साहित्य की दुनिया का तेजी से उभरता हुआ मंच वैली ऑफ वर्ड्स फाउंडेशन ट्रस्ट जल्द ही वर्ष 2022 के वैली ऑफ वर्ड्स बुक अवार्ड्स (VOW- Book Awards 2022) की घोषणा करने जा रहा है. कुछ समय पहले इस अवॉर्ड के लिए पुस्तकों की लॉन्ग लिस्ट जारी की थी. अब पुस्तकों की शॉर्ट लिस्ट जारी की गई है. वैली ऑफ वर्ड्स फाउंडेशन ट्रस्ट ने हिंदी साहित्य में फिक्शन, नॉन फिक्शन और अनुवाद वर्ग के लिए शॉर्ट लिस्ट की गई पुस्तकों की लिस्ट जारी की है.

वैली ऑफ वर्ड्स बुक अवार्ड्स की शॉर्ट लिस्ट में (फिक्शन वर्ग) मैत्रेयी पुष्पा की ‘नमस्ते समथर’, रणेन्द्र की ‘गूंगी रूलाई का कोरस’, नीलाक्षी सिंह की पुस्तक ‘खेला’, सुमित सक्सेना लाल की कृति ‘वे लोग’ और नवीन चौधरी का राजनीति पर आधारित उपन्यास ‘ढाई चाल’ का चयन किया गया है. नॉन फिक्शन वर्ग में अंशुमान तिवारी की ‘उलटी गिनती’, आशीष कौल की ‘दिद्दा: कश्मीर की योद्धा रानी’, ममता कालिया की ‘जीते जी इलाहाबाद’, शिरीष खरे की ‘एक देश बारह दुनिया’ और सुजाता की पुस्तक ‘आलोचना का स्त्री पक्ष’ शामिल है.

अंग्रेजी फिक्शन में रज़ा मीर का उपन्यास ‘मर्डर एट द मुशायरा’ (Murder at the Mushaira by Raza Mir), अनीस सलीम की ‘द ऑड बुक ऑफ बेबी नेम्स’ (The Odd Book of Baby Names by Anees Salim), कोरल दासगुप्ता की ‘कुंति’ (Kunti by Koral Dasgupta), सोनल कोहली की ‘हाउस नेक्स्ट टू द फैक्ट्री’ (House Next to The Factory by Sonal Kohli) और इरविन एलन सीली का नया उपन्यास ‘असोका’ (ASOCA by Irwin Allan Sealy) शामिल हैं.

हिंदी अनुवाद की लिस्ट में देवदत्त पट्टनायक की पुस्तक धर्म अर्थ काम मोक्ष, गौतम हालदार की पुस्तक रंगेर कवि असितकुमार हालदार, आंचल मल्होत्रा की यादों के बिखरे मोती, रचना बिष्ट रावत की कुछ अनसुनी फौजी कहानियां और मन्नू भंडारी की त्रिशंकु को चुना गया है.

बता दें कि वैली ऑफ वर्ड्स फाउंडेशन ट्रस्ट हर वर्ष देहरादून में वैली ऑफ वर्ड्स साहित्यिक महोत्सव का आयोजन करते आया है. इसमें तमाम भाषाओं की चर्चित पुस्तकों और उनके लेखकों को पुरस्कृत किया जाता है. इसका आयोजन 2017 से शुरू हुआ था.

पिछले साल इन पुस्तकों को मिला अवॉर्ड (VoW Book Award 2021 Winners)

वर्ष 2021 के वैली ऑफ वर्ड्स बुक अवार्ड्स में अलका सरावगी की पुस्तक कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए, राजीव शर्मा की विद्रोही संन्यासी, शरणकुमार लिंबाले की सनातन, मेनका रमन की पुस्तक लौकी टेक्स गार्ड (Loki Takes Guard) शामिल हैं.