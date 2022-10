सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कहानी 'सुकुल की बीबी'

बहुत दिनों की बात है. तब मैं लगातार साहित्य-समुद्रमंथन कर रहा था. पर निकल रहा था केवल गरल. पान करने वाले अकेले महादेव बाबू (‘मतवाला’ संपादक). – शीघ्र रत्न और रंभा के निकलने की आश से अविराम मुझे मथते जाने की सलाह दे रहे थे. यद्यपि विष की ज्वाला महादेव बाबू की अपेक्षा मुझे ही अधिक जला रही थी, फिर भी मुझे एक आश्वासन था कि महादेव बाबू को मेरी शक्ति पर मुझसे भी अधिक विश्वास है. इसी पर वेदांत-विषयक नीरस एक सांप्रदायिक पत्र का सम्पादन-भार छोड़ कर मनसा-वाचा-कर्मणा सरस कविता-कुमारी की उपासना में लगा. इस चिरन्तन का कुछ ही महीने में फल प्रत्यक्ष हुआ; साहित्य-सम्राट गोस्वामी तुलसीदास जी को मदन-दहन-समयवाली दर्शन-सत्य उक्ति हेच मालूम दी, क्योंकि गोस्वामीजी ने उस समय दो ही दण्ड के लिए कहा है- ‘अबला बिलोकहिं परुषमय अरु पुरुष सब अबलामयम्.’ पर मैं घोर सुषुप्ति के समय को छोड़ कर, बाकी स्वप्न और जाग्रत के समस्त दंड, ब्रह्मांड को अबालमय देखता था.

इसी समय दरबान से मेरा नाम लेकर किसी ने पूछा-‘है’?

मैने जैसे वीणा-झंकार सुनी. सारी देह पुलकित हो गई, जैसे प्रसन्न हो कर पीयूषवर्षी कंठ से साक्षात् कविता-कुमारी ने पुकारा हो, बड़े अपनाव से मेरा नाम ले कर. एक साथ कालिदास, शेक्सपियर, बंकिमचन्द्र और रवीन्द्रनाथ की नायिकाएं दृष्टि के सामने उतर आईं. आप ही एक निश्चय बंध गया- यह वही हैं, जिन्हें कल कार्नवालिस एस्क्वायर पर देखा था- टहल रही थीं. मुझे देख कर पलकें झुका ली थीं. कैसी आंखें वे!- उनमें कितनी बातें!- मेरे दिल के साफ आइने में सच्ची तस्वीर उतर आई थी और मैं वायु-वेग से उनकी बगल से निकलता हुआ, उन्हें समझा आया था कि मैं एक अत्यन्त सुशील, सभ्य, शिक्षित और सच्चरित्र युवक हूं. बाहर आ कर गेट पर एक मोटर गाड़ी देखी थी. जरूर वह उन्हीं की मोटर थी. उन्होंने ड्राइवर से मेरा पीछा करने के लिए कहा होगा. उससे पता मालूम कर, नाम जान कर, मिलने आई हैं. अवश्य यह बेथून-कालेज की छात्रा हैं. उसी के समान मिली थीं. कविता से प्रेम होगा. मेरे छन्द की स्वच्छंता कुछ आई होगी इनकी समझ में, तभी बाकी समझने के लिए आई है.

उठ कर जाना अपमानजनक जान पड़ा. वहीं से दरबान को ले जाने की आज्ञा दी.

अपना नंगा बदन याद आया. ढकता, कोई कपड़ा न था. कल्पना में सजने के तरह-तरह के सूट याद आये, पर, वास्तव में, दो मैंले कुर्त्ते थे. बड़ा गुस्सा लगा, प्रकाशकों पर. कहा, नीच हैं, लेखकों की कद्र नहीं करते. उठकर मुंशी जी के कमरे में गया, उनकी रेशमी चादर उठा लाया. कायदे से गले में डाल कर देखा, फबती है या नहीं. जीने से आहट नहीं मिल रही थी, देर तक कान लगाये बैठा रहा. बालों कि याद आई-उकस न गए हों. जल्द-जल्द आईना उठाया. एक बार मुंह देखा, कई बार आंखें सामने रेल-रेल कर. फिर शीशा बिस्तरे के नीचे दबा दिया. शॉ की ‘गेटिंग मैरेड़’ सामने करके रख दी. डिक्शनरी की सहायता से अन्दर छिपा दी. फिर तन कर गम्भीर मुद्रा से बैठा.

आगंतुकों को दूसरी मंजिल पर आना था. जीना गेट से दूर था.

फिर भी देर हो रही थी. उठकर कुछ कदम बढ़ा कर देखा, बचपन के मित्र मिस्टर सुकुल आ रहे थे.

बड़ा बुरा लगा, यद्यपि कई साल बाद की मुलाकात थी कृत्रिम हँसी से होंठ रंग कर उनका हाथ पकड़ा और ला कर उन्हें बिस्तरे पर बैठाया.

बैठने के साथ ही सुकुल ने कहा- ‘श्रीमतीजी आई हुई हैं.’

मेरी रूखी जमीन पर आषाढ़ का पहला दौगरा गिरा. प्रसन्न हो कर कहा-‘अकेली हैं, रास्ता नहीं जाना हुआ, तुम भी छोड़ कर चले आए, बैठो तब तक, मैं लिवा लाऊं-तुम लोग देवियों की इज्जत करना नहीं जानते.’

सुकुल मुस्कराये, कहा-‘रास्ता न मालूम होने पर निकाल लेंगी-गैज्युएट है, आफिस में ‘मतवाला’ की प्रतियां खरीद रही हैं. तुम्हारी कुछ रचनाएं पढ़ कर- खुश हो कर.’

मैं चल न सका. गर्व को दबा कर बैठ गया. मन में सोचा, कवि की कल्पना झूठ नहीं होती. कहा भी है, ‘जहाँ न जाय रवि, वहाँ जाय कवि.’

कुछ देर चुपचाप गंभीर बैठा रहा. फिर पूछा, ‘हिन्दी काफी अच्छी होगी इनकी ?’

‘हां,’ सुकुल ने विश्वास के स्वर से कहा- ‘ग्रैज्युएट हैं.’

बड़ी श्रद्धा हुई. ऐसी ग्रेज्युएट देवियों से देश का उद्वार हो सकता है, सोचा.. निश्चय किया, अच्छी चीज का पुरस्कार समय देता है. ऐसी देवी के दर्शनों की उतावली बढ़ चली, पर सभ्यता के विचार से बैठा रहा, ध्यान में उनकी अदृष्ट मूर्ति को भिन्न प्रकार से देखता हुआ.

एक बार होश में आया, सुकुल को धन्यवाद दिया.

सुकुल का परिचय आवश्यक है. सुकुल मेरे स्कूल के दोस्त हैं, साथ पढ़े. उन लड़कों में थे, जिनका यह सिद्धांत होता है, कि सर कट जाय, चोटी न कटे. मेरी समझ में सर और चोटी की तुलना नहीं आई; मैं सोचता था, पूंछ कट जाने पर जंतु जीता है, पर जंतु कट जाने पर पूंछ नहीं जीती; पूंछ में फिर भी खाल है, खून है, हाड़ ओर मांस है, पर चोटी सिर्फ बालों की है, बालों के साथ कोई देहात्मबोध नहीं.

सुकुल-जैसे चोटी के एकांत उपा-सकों से चोटी की आध्यात्मिक व्याख्या कई बार सुनी थी, पर सग्रंथि बालों के वस्त्र में आध्यात्मिक इलेक्ट्रिसिटी का प्रकाश न मुझे कभी देख पड़ा, न मेरी समझ में आया. फलतः सुकुल की और मेरी अलग-अलग टोलियां हुई. उनको टोली में वे हिंदू-लड़के थे, जो अपने को धर्म की रक्षा के लिए आया हुआ समभते थे, मेरी में वे लड़के, जो मित्र को धर्म से बड़ा मानते हैं, अतः हिंदू, मुसलमान, क्रिस्तान, सभी. हम लोगों के मैदान भी अलग-अलग थे. सुकुल का खेल अलग होता था, मेरा अलग. कभी-कभी मैं मित्रों के साथ सलाह करके सुकुल की हाकी देखने जाता था और सहर्ष, सुविस्मय, सप्रशंस, सक्लैप और सनयन- विस्तार देखता था. सुकुल की पार्टी-की-पार्टी की चोटियां, स्टिक बनी हुई, प्रतिपद-गति की ताल-ताल पर, सर-सर से हाकी खेलती हैं. वली मुहम्मद कहता था, जब ये लोग हाकी में नाचते हैं, तो चोटियां सर पर ठेका लगाती हैं. फिलिप कहता था, See, the Hunter of the East has caught the Hindoos’ in a noose of hair. (देखो, पूरव के शिकारी ने हिंदुओं के सर को बालों के फंदे में फंसा लिया है). इस तरह शिखा-विस्तार के साथ-साथ सुकुल का शिक्षा-विस्तार होता रहा. किसी से लड़ाई होने पर सुकुल चोटी की ग्रंथि खोल कर, बालों को पकड़ कर ऊपर उठाते हुए कहते थे, मैं चाणक्य के वंश का हूं.

धीरे-धीरे प्रवेशिका-परीक्षा के दिन आए. सुकुल की आंखें रक्त मुकुल हो रही थीं. एक लड़के ने कहा, सुकुल बहुत पढ़ता है; रात को खुंटी से बंधी हुई एक रस्सी से चोटी बांध देता है, ऊंघने लगता है, तो झटका लगता है, जग कर फिर पढ़ने लगता है. चोटी की एक उपयोगिता मेरी समझ में आई.

मैं कवि हो चला था. फलतः पढ़ने की आवश्यकता न थी. प्रकृति की शोभा देखता था. कभी-कभी लड़कों को समझाता भी था कि इतनी बड़ी किताब सामने पड़ी है, लड़के पास होने के लिए सर के बल हो रहे हैं, वे उद्भिद्- कोटि के हैं. लड़के अवाक्‌ दृष्टि से मुझे देखते रहते थे, मेरी बात का लोहा मानते हुए.

पर मेरा भाव बहुत दिनों तक नहीं रहा. जब आठ-दस रोज इम्तहान के रह गए, एक दिन जैसे नाड़ी छूटने लगी. ख्याल आते ही कि फेल हो जाऊंगा, प्रकृति में कहीं कविता न रह गई; संसार के प्रिय-मुख विकृत हो गए; पिता जी की पवित्र-मूर्ति प्रेत की-जैसी भयंकर दिखी; माताजी की स्नेह की वर्षा में अविराम बिजली की कड़क सुनाई देने लगी. वंश-मर्यादा की रक्षा के लिए विवाह बचपन में हो गया था-नवीन प्रिया की अभिन्नता की जगह बंकिम दृगों का वैमनस्य-हलाहल क्षिप्त होने लगा. पुरजनों के प्रगाढ़ परिचय के बदले प्राणों को पार कर जाने वाली अवज्ञा मिलने लगी. इस समय एक दिन देखा, सुकुल के शीर्ण मुख पर अध्यवसाय की प्रसन्नता झलक रही है.

किताब उठाने पर और भय होता था, रख देने पर दूने दबाव से फेल हो जाने वाली चिन्ता. फलतः कल्पना में पृथ्वी-अंतरिक्ष पार करने लगा. कल्पना की वैसी उड़ान आज तक नहीं उड़ा. वह मसाला ही नहीं मिला. अन्त में निश्चय किया, प्रवेशिका के द्वार तक जाऊंगा, धक्का न मारूंगा, सभ्य लड़के की तरह लौट आऊंगा. अस्तु, सबके साथ गया. और-और लड़कों ने पूरी शक्ति लगाई थी, इसलिए परीक्षाफल के निकलने से पहले, तरह-तरह से हिसाब लगा कर अपने-अपने नम्बर निकालते थे, मैं निश्चित इसलिए निश्चित था; मैं जानता था कि गणित की नीरस कापी को पद्माकर के चुहचुहाते कवित्तों से मैंने सरस कर दिया है; फलतः परीक्षा-समुद्र-तट से लौटते वक्त दूसरे तो रिक्त-हस्त लौटे, मैं दो मुट्ठी बालू लेता आया; घर में पिता, माता, पत्नी, परिजन, पुरजन सबके लिए आवश्यकतानुसार उसका उपयोग किया.

मेरे अविचल कंठ से यह सुनकर कि सूबे में पहला स्थान मेरा होगा, अगर ईमानदारी से पर्चे देखे गए, लोग विचलित हो उठे. पिता जी तो गर्व से गर्दन उठाए रहने लगे. पर ज्यों-ज्यों फल के दिन निकट होते आए, मेरी आत्मा की वल्लरी सूखती गई. वह जगह मैंने नहीं रक्खी थी कि पिता जी एक साल के लिए माफ कर देते. घर छोड़े बगैर निस्तार न देख पड़ा.

एक दिन माता जी से मैंने कहा-“जगतपुर के जमींदारों ने बारात में चलने के लिए बुलाया है, और ऐसा कहा है, जैसे मेरे गए बगैर बारात की शोभा न बन पड़ती हो.” जमींदारों के आमन्त्रण से माताजी छलक उठीं; पिताजी को पुकार कर कहा-“सुनते हो, तुम्हारे सपूत जमींदारों के यहां उठने-बैठने लगे हैं, बारात में चलने का न्योता है.”

पिताजी प्रसन्नता को दबाकर बोले-“तो चला जाय; जो कहे, कपड़े बनवा दो और खर्चा दे दो.” एकान्त में पत्नी जी मिलीं, बड़ी तत्परता से बोलीं-“वहां नाच देखकर भूल न जाइएगा.” “राम भजो”, मैंने कहा-“क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्व चाल्पविषया मतिः” “मैं इसका मतलब भी समझू?” वह एक कदम आगे बढ़कर बोलीं, मन में निश्चय कर कि तुलना में मैंने उन्हें श्रेष्ठ बतलाया है. समझकर मैंने कहा-“कहां तुम्हारी बांस-सी कोमल दुबली देह से सूरज का प्रकाश, कहां वह जहर की भरी मोती रंडी!” “चलो” कहकर वह गर्व-गुरु-गमन से काम को चल दी.

समय पर कपड़े बने, और खर्चा भी मिला. पश्चात्, यथासमय, जगतपुर के जमींदारों की बारात के लिए रवाना होकर कुछ दूर से राह काट कर ऐन गाड़ी के वक्त मैं स्टेशन पहुंचा. वहां से ससुराल का टिकट लिया. रास्ते-भर में खासी मुहर्रमी सूरत बना ली. ससुरालवाले देखते ही दंग हो गए. ससुरजी, सासुजी और लोग घेर कर कुशल पूछने लगे.

मैंने उखड़ी आवाज में कहा-“गांव में एक खेत के मामले में फौजदारी हो गई है, दुश्मनों के कई घायल हुए हैं, इसलिए पिताजी की गिरफ्तारी हो गई है, गिरफ्तार होते वक्त उन्होंने कहा है, अपने ससुरजी के विवाह के करारवाले बाकी 300 रुपए लेकर, दूसरे दिन जिले में आकर जमानत से छुड़ा लेना.” ससुरजी सन्न हो गए. सासुजी रोने लगी, और-और लोगों को काठ मार गया. ससुरजी के पास रुपए नहीं थे. पर सासुजी घबराईं कि ऐसे मौके पर मदद न की जाएगी, तो त्रिपाठी जी कैद से छूटकर अपने लड़के की दूसरी शादी कर लेंगे. इस विचार से नथ, करधनी, पायजेब आदि कुछ गहने रेहन कर 150 रुपये मुझे देती हुई बोलीं- “बच्चा इससे ज्यादा नहीं हो सका; हम तो तुम्हारे सदा के ऋणी हैं; फिर धीरे-धीरे पूरा कर देंगे, त्रिपाठी से हाथ जोड़कर हमारी प्रार्थना है.”

मैंने सान्त्वना दी कि बाकी रुपए लेने मैं उनके घर कभी न आऊंगा. एक विपत्ति की बात थी; वह इतने से टल जाएगी. सासुजी मारे आनन्द के रोने लगीं. मैंने बड़ी भक्ति से उनके चरण छुए और यथासमय स्टेशन आकर कलकत्ते का टिकट कटाया.

यहां मेरे नए जीवन की नींव पड़ी. अखबारों में देखा, सुकुल प्रथम श्रेणी में पास हुआ है. चार साल बाद वह बी.ए. हुआ, एम.ए. हुआ, मैं मालूम करता रहा, अच्छी जगह पाई, अब परीक्षा समाप्त कर परीक्षक है; मैं ज्यों-का-त्यों; एक बार धोखा खाकर बराबर धोखा खाता रहा; एक परीक्षा की तैयारी न करके कभी पास न हो सका-कितनी परीक्षाएं दीं.

तब से यह आज सुकुल से मेरी मुलाकात है. एक बार सारा इतिहास मेरे मस्तिष्क में चक्कर लगा गया. अब वह पिताजी नहीं, माताजी नहीं, पत्नी नहीं, केवल मैं हूं, और परीक्षा-भूमि, सामने प्रश्नों की अगणित तरंग-माला!

मैं विचार में था. जब आंख खुली, साकार सुघरता मेरे सामने थी, अविचल दृष्टि से मुझे देखती हुई. अंजलि बांधकर नमस्कार किया, ललित अंग्रेजी में सम्वर्द्धित करते हुए-“Good morning, Poet of Vers Libre!” मैं उठा. नमस्कार कर सुकुल के नजदीक वाली कुर्सी पर बैठने के लिए बड़े अदब से हाथ बढ़ाकर बताया.

वह खड़ी थीं. लहराती हुई मन्दगति से चलीं. बैठकर मुझे देखकर मुस्कराती हुई बोलीं-“आप खूब लिखते हैं?”

प्यासा मृग मरीचिका के सरोवर का व्यंग्य नहीं समझता. मुझे यह पहली तारीफ मिली थी. इच्छा हुई, जाऊं, महादेव बाबू को भी बुला लाऊं, कहूं कि अब अमृत निकलने लगा है, चुल्लू बांधकर चलिए. लेकिन अभी उतने अमृत से मुझे ही अघाव न हुआ था. बैठा हुआ एकान्त भक्त की दृष्टि से देखता रहा.

रक्त अधरों के करारों से अमृत का निर्झर बहा, वह बोलीं- “सुकुल आपकी कविता नहीं समझते, मैं समझाती हूं.”

सुकुल न रह सके. कहा-“ऐसा समझना वास्तव में कहीं नहीं देखा; असर भी क्या; चाहे कुछ न समझिए, पर सुनने से जी नहीं ऊबता. एम.ए. क्लास तक किसी प्रोफेसर के लेक्चर में यह असर न था.”

“हां-हां, जनाब,” देवीजी मेरुमूल सीधा करके बोलीं- “यह एम.ए. क्लास से आगे की पढ़ाई है; जब पास करके आए थे, हाथभर की चोटी थी; समझ में एक वैसी ही मेख.”

सुकुल की चोटी मेरी निगाह में सुकुल से अधिक परिचित थी. पर उनके आने पर मैंने उन्हें ही देखा था. चोटी सहीसलामत है या नहीं, मालूम करने के लिए निगाह उठाई कि देवीजी बोलीं-“अब तो चांद है. सुकुल को सुकुल बनाते, सच कहती हूं, मुझे बड़ी मिहनत उठानी पड़ी है.”

उन्हें धन्यवाद दूं, हिम्मत बांध रहा था कि बोलीं- “मैं स्वयं सुकुल की सहधर्मिणी नहीं.”

मेरा रंग उड़ गया.

मुझे देखकर, मेरे ज्ञान पर हंसकर जैसे बोलीं- “सुकुल स्वयं मेरे सहधर्मी हैं.”

मैं साहित्यिका को तअज्जुब की निगाह से देखने लगा.

इतने पर उनकी कृपा की दृष्टि मुझ पर पड़ी, बोलीं-“मैं आपको भी सहधर्मी बनाना चाहती हूं.”

मैं चौंका; सोचा, “क्या यह द्रौपदीवाला धर्म है?”

देवीजी ने कलाईवाली घड़ी देखी और उठकर खड़ी हो गईं. भौंहें चढ़ाकर बोलीं- “बहुत देर हो गई, चलिए, आपको लेने आई थी, टैक्सी खड़ी है.” फिर बढ़कर, मेरे कन्धे पर हाथ रखकर बड़े ही मधुर स्वर से पूछा-“आप मुर्गी तो खाते हैं?”

मैंने सुकुल को देखा. सुकुल सिर्फ मुस्कराए. समझ कर मैंने कहा-“मेरा तो बहुत पहले से सिद्धान्त है.”

वह चलीं. मैं भी उसी तरह चद्दर ओढ़े सुकुल के पीछे चला.

रास्ते-भर तरह-तरह के विचार लड़ते रहे. समाज में इतनी आज़ादी नहीं. स्त्री के लिए तो बिलकुल नहीं. मुर्गी की किसी तरह नहीं चल सकती. मैं खाता हूं, छिपाकर. क्या यह स्त्री…, पर सुकुल तो सुकुल हैं.

सुकुल का घर आ गया. एक छोटा-सा दुमंजिला मकान. इधर-उधर बंगालियों की बस्ती. जगह-जगह कूड़े के ढेर, ऊपर मछलियों के सेल्हर, बदबू आती हुई.

हम लोग उतरे. भीतर पैठते दाहिने हाथ एक छोटा-सा बैठका. एक डेढ़ साल के बच्चे को दासी खेलाती हुई. श्रीमती जी को देखकर बच्चा माँ-माँ करता हुआ उतावला हो गया; दोनों हाथ फैलाकर माँ के पास आने के लिए कूदकर दासी की गोद में लटक रहा. लेकर देवीजी प्यार करने लगीं. सुकुल ने दासी को मकान खोलने के लिए कुंजी दी.

एक सहृदय बात कहना चाहिए, सोचकर मैंने कहा-“भूखा है, शायद दूध पीना चाहता है.”

देवीजी ने षोड़शी के कटाक्ष से देखा. कहा-“दासी पिला देगी.”

मैंने पूछा-“क्या यह आपका बच्चा नहीं है?”

हंसकर बोलीं-“मेरा? है क्यों नहीं? पर दूध मेरे नहीं होता.”

मैंने निश्चय किया, शिक्षित महिला हैं, यौवन है, अभी मातभाव नहीं आया, इसलिए दूध नहीं होता. मन में विधाता को धन्यवाद देता रहा.

“चलिए”, वह बोलीं-“ऊपर चलें, एकान्त में बातें होंगी, सुकुल बाजार जाएंगे मुर्गी लेने.”

बच्चे को फिर दासी के हवाले कर दिया. मैं उनके पीछे चला, यह सोचता हुआ कि एकान्त में सहधर्मी बनाने का प्रस्ताव न हो. चित्त को काबू में न कर सका, वह पुलकित होता रहा.

यह कुछ सजा हुआ शयन-कक्ष था. “बैठिए” कहकर वह स्टोव जलाने लगीं. मैं आईने में उनकी पम्प करती हुई तस्वीर देखता रहा.

चाय, पान और सिगरेट मेज पर लगाकर बैठीं. प्लेट पकड़कर मेरा प्याला बढ़ाती हुई मधुर कंठ से बोलीं-“शौक कीजिए.”

विनम्र भाव से मैंने दूसरे ओर वाली बाट पकड़ी, और आंखों में ही उन्हें धन्यवाद दिया.

निगाह नीची कर मुस्कराती हुई उन्होंने अपना प्याला होंठों से लगाया. आधी चाय चुक जाने पर पूछा-“आप मेरे सहधर्मी हैं तो?”

पेट में, उतनी ही चाय से, समन्दर लहराने लगा. ऊपर तूफान. श्याम तट पर भावों के कितने सजे सृदृढ़ मकान उड़ गए. ऐसी खुशी हुई. कहा-“आप लेकिन सुकुल की…”

“बीबी हैं?-हां, हूं.”

“फिर मैं…”

“कैसे बीबी बना सकता हूं?”

ऐसा-धर्म संकट जीवन में कभी नहीं पड़ा. मेरा सारा समन्दर सूख गया, तूफान न-जाने कहां उड़ गया, सिर्फ रेगिस्तान रह गया, जो इस ताप से और तपने लगा.

मुझे चुपचाप बैठा अनमेल दृष्टि से देखता हुआ देखकर वह बोलीं-“आप बुरा न मानें, मैंने देखा है, मर्दो में एक पैदायशी नासमझी है; वह खास तौर से खुलती है जब औरतों से वे बातचीत करते हैं.”

मान लेने में ही बचत मालूम दी. मैंने कहा-“जी हां, औरतों के सामने उनकी समझ काम नहीं करती.”

“हां,” वह बोलीं- “सुकुल को आदमी बनाती-बनाती मैं हार गई. ‘बीबी’ को ही लीजिए. बीबी तो मैं सुकुल की भी हो सकती हूं, हूं ही, आपकी भी हो सकती हूं.”

मैं सूख तो गया, पर प्रसन्नता फिर आई. मैंने बिना कुछ सोचे एक उद्रेक में कह दिया-“हां.” “आप नहीं समझे,” वह बोलीं-“आप साहित्यिक हैं तो क्या, फिर भी सुकुल के दोस्त हैं. बीबी की बहुत व्यापकता है.”

“जरूर,” मैंने कहा.

उन्होंने कान न दिया. कहती गईं-

“छोटी बहन, भतीजी, लड़की, भयहू (छोटे भाई की स्त्री) सबके लिए बीबी शब्द आता है. आपकी ‘हां’ किस अर्थ के लिए है?”

मैंने डूबकर, कुछ कुल्ले पानी पीकर, जैसे थाह पाई. प्रसन्न होने की चेष्टा करते हुए कहा-“बहन के अर्थ में.”

उन्होंने कहा-“देखिए, मर्द की बात एक होती है.”

इज्जत बचाने के लिए और ज़ोर देकर मैंने कहा-“हां, मुकर जाऊं, तो मर्द नहीं.”

लजाकर उन्होंने एक बार अपनी आंख बचाई. संभलकर बोलीं- “हम बड़ी विपत्ति में हैं. सालभर से छिपे फिरते हैं. मैं बचने के लिए सुकुल से उनके मित्रों का परिचय पूछती रही. सिर्फ आपका परिचय मुझे त्राण देनेवाला मालूम दिया. पर पता न मालूम था. सालभर से लगा रहे हैं.”

मैंने चितवन देखी. आंखें सजल हो आईं. कहा- “मैं तैयार हूं.”

वह उठकर खड़ी हुईं. सामने आ, हाथ पकड़कर कहा-“भाई जी, मेरी रक्षा कीजिए. सुकुल का घर छुटा हुआ है, जिस तरह हो, मुझे अपने कुल में मिलाकर, सुकुल से ब्याह साबित कीजिए.”

उसकी बड़ी-बड़ी आंखें; दो बूंद आंसू कपोलों से बहकर मेरी जांघ पर टपके. मैं खड़ा हो गया और अपनी चादर से उसके आंसू पोंछते हुए कहा-“तुम मेरे चाचाजी की लड़की, मेरी छोटी बहन हुई. मेरे चाचा सस्त्रीक बंगाल में आकर गुजरे हैं. उनके एक कन्या भी थी, देश में आई थी.”

आनन्द से भरकर, वह मेरा हाथ लेकर खेलने लगी. इसी समय सुकुल आए. पूछा-“रामकहानी हो गई?”

मैंने कहा-“अभी नहीं, कहानी से पहले भूमिका समाप्त हुई है.”

“सुकुल,” भरकर उसने कहा-“कोलम्बस को किनारा दिखा.”

सुकुल बड़े प्रसन्न पद-क्षेप से मेरे पास आए; पूछा-“चाय कुछ बची है?”

“सब-की-सब,” मैंने कहा-“पर ठंडी हो गई होगी, गरम करा लो.” बीबी की तरफ मुड़कर पूछा-“लेकिन तुम्हारा नाम अभी नहीं मालूम कर पाया.”

“जहां से आई हूं,” उसने कहा-“वहां की पुखराज हूं, यहां की पुष्कर कुमारी.”

“कुँवर,” मैंने कहा-“जल्दी करो, तुम्हारी मुर्गी स्वादिष्ट होगी, पर कहानी और स्वाददार हो. दोनों के लिए उतावली है.”

कुँवर चाय बनाने लगी. पम्प करते समय सर की साड़ी सरक गई. फिर नहीं संभाला. सुकुल की आंखें लोभी भौरे की तरह उसके मुंह से लगी रहीं.

मैंने वहीं स्नान किया. सुकुल की धोती पहनी. भोजन किया-बिलकुल मुसलमानी खाना. वैसी ही चपातियां, वैसा ही कोरमा. वही चटनी, वही मुरब्बा, वही मिठाई. खाते हुए पूछा-“कुँवर, हिन्दू-भोजन भी पका लेती हो या नहीं?” उसने ‘हां’ कहकर सुकुल की तरफ इशारा गया कि इनसे सीखा है.

“किताब छोड़कर खाना पकाते बड़ी परेशानी होती होगी तुम्हें.” मैंने कहा.

“सुकुल के लिए मैं सब-कुछ सह सकती हूं,” उसने जवाब दिया.

भोजन समाप्त हुआ. हम लोग उसी कमरे में गए. सुकुल बच्चे को लिए हुए.

पान खाते-खाते मैंने कहा-“अब देर न करो, कुँवर.”

कुँवर एक बार नीचे गई. दासी से कुछ कहकर दुमंजिले का दरवाजा बन्द कर आई, और अपनी कुर्सी पर बैठी.

मैंने कहा-“अब शुभस्य शीघ्रम होना चाहिए.”

कुँवर बोली-“मेरी मां हिन्दू हैं. लखनऊ के वाजपेयी खालेवाले घर की. मैं उन्हीं से हूं.”

“तब तो तुम कुलीन हो.” मैंने कहा, “तुम्हारे पिता का नाम?”

“उसका नाम कौन ले” कँवर बोली-“आपके चाचाजी मेरे पिता हैं.”

कुँवर भर गई. रुककर सँभलने लगी. बोली-“वाजपेयी जी को एक ब्याह से सन्तोष नहीं हुआ. दूसरी शादी की. तब मैं पेट में थी. बेहटा मेरा ननिहाल है. सिर्फ नानी थीं. ईश्वर की इच्छा, उनका देहान्त हो गया. तब मेरी मां ने ससुर को कई चिट्ठियां लिखवाईं. पर उन्होंने खबर न ली. घर में किसी तरह गुज़र न हुई, तब लोटा-थाली बेचकर, उस खर्च से मां लखनऊ गईं. घर में पैर रखते, ससुर और पति ने तेवर बदले. पति ने कहा, इसके हमल है, हमारा नहीं.

ससुर ने कहा, बदचलन है, धरम बिगाड़ने आई है; भली होती, तो चली न आती-वहीं के लोग परवरिश करते. पड़ोसियों की भी राय थी. सौत ने धरती उठा ली. एक रात को पति ने बांह पकड़कर निकाल दिया. मां रास्तों पर मारी-मारी फिरीं. सुबह जिस आदमी ने उनके आंसू देखे, वह मुसलमान था. उस वक्त मां के दिल में हिन्दू, धर्म और भगवान् के लिए कितनी जगह थी, आप सोच सकते हैं. निस्सहाय, अंतःसत्वा, अबला, केवल आश्रय चाहती थी, सहानुभूतिपूर्ण, मनुष्यता-युक्त; वह एक मुसलमान से प्राप्त हुआ. मुसलमान की बातों में विधर्मीपन न था. एक स्त्री के प्रति पुरुष का जैसा चाहिए, वैसा आश्वासन, विश्वास और पौरुष था. मां आकृष्ट हुईं. वह मां को ले चला. आगे वह, पीछे मां. मां फूल के कड़े-छड़े, धोती पहने हुए, मुसलमान के पीछे चलती साफ हिन्दू-महिला मालूम दे रही थीं.- ऐसे वक्त एक आर्यसमाजी की निगाह पड़ी. उसने पीछा किया. मुसलमान बढ़ता हुआ घर पहुंचा. पर उसे हिन्दू का पीछा करना मालूम हो गया था, इसलिए डरा. घर देखकर वह आर्यसमाजी पुलिस को खबर देने गया. इधर मुसलमान ने भी पेशबन्दी शुरू की. एक दूसरे मुसलमान दोस्त के तांगे में परदा लगाकर मां को दूसरे मुसलमान दोस्त के घर कर आया. पुलिस की तहकीकात जारी हुई, साथ-साथ मां का एक मुसलमान के घर से दूसरे मुसलमान के घर होना. अन्त में वह एक ऐसे घर पहुंची, जो एक इंस्पेक्टर पुलिस का था. इंस्पेक्टर साहब छुट्टी लेकर उस वक्त रह रहे थे. नौकरी पर चलते समय वह मां को भी साथ लेते गए. अकेले थे. मां सुन्दरी थीं.

इच्छा हुई इंस्पेक्टर साहब का नाम पूछूं, पर सोचा, वाजपेयी जी के नाम के साथ बाद को मालूम कर लूंगा.

कुँवर कहती गई-“इस तरह इंस्पेक्टर साहब ने एक अबला की रक्षा की. मैं पैदा हुई. मेरे कई भाई-बहन और हुए. मैं उर्दू पढ़ती थी; मुसलमान पिताजी का लखनऊ तबादला होने पर, अंग्रेजी पढ़ने लगी. नाइंथ क्लास में थी, मां से पिताजी की बातचीत हुई, मेरी शादी के बारे में. मैं कमरे के बाहर खड़ी थी. उन्हें मालूम न था. उस रोज मुझे कुछ आभास मिला. पहले मां को नाराज होने पर जिन शब्दों में अभिहित करते थे, उनकी सचाई समझी. मेरी आंख खुली. बड़ी लज्जा लगी, हिन्दू-मुसलमान इन दोनों शब्दों पर किसी की तरफदारी के लिए. एक रोज मां को रोककर मैंने पकड़ा. जो कुछ सुना और समझा था, कहा, और बाकी ब्यौरा समझाने के लिए विनय की. एकान्त में मां ने अपना सारा हाल सुनाया, और ईश्वर का स्मरण कर, उनकी इच्छा कहकर खामोश हो गईं. मुझे जातीय गर्व से घृणा हो गई. मैंने कहा, मैं शादी नहीं करूंगी; जी भर पढ़ना चाहती हूं. बस, यहीं से मेरे विचार बदले. मैट्रिकुलेशन पढ़कर मैं आई.टी. कालेज गई, और दूसरे विषयों के साथ हिंदी ली. एफ.ए. पास हो बी.ए. में गई. आखिरी साल सुकुल को देखा.”

“सुकुल को देखा” कहने के साथ कुँवर का जैसे नेह का स्रोत फूट पड़ा. कुछ रस-पान कर मैंने कहा-“कुँवर, यहां अच्छी तरह वर्णन करो; हिंदी के कहानी-लेखक और पाठक बहुत प्यासे हैं.”

कुँवर जमकर सीधी हुई. बोली-“सुकुल तब क्रिश्चियन कॉलेज में प्रोफेसर थे. प्रिंसिपल को आश्वासन दिया था कि ईसाई-धर्म को वह संसार का सर्वश्रेष्ठ धर्म मानते हैं, लेकिन बूढ़े पिताजी का लिहाज़ है, और वह दो-चार साल में चलते हैं, बाद को सुकुल क्रिश्चियन के अलावा दूसरा अस्तित्व नहीं रखते. कुछ निबन्ध भी प्रमाण के तौर पर लिखे. दूरदर्शी प्रिंसिपल ने तब सिफ़ारिश की और इन्हें जगह मिली. मेरे मकान के सामने ठहरे थे. बड़ी संभाल से हैट लगाते थे कि चोटी कहीं से न दीख पड़े, पगड़ी के भीतर विभीषण के तिलक की तरह. कभी मिसेज सुकुल आती थीं, कभी अकेले ठोंकते खाते थे. मुझे इतना जानते थे कि इस मकान से कोई कॉलेज जाती है.

एक दिन की बात. मैं छत पर थी. शाम हो रही थी. सुकुल बरामदे में बैठे थे. मौसम बरसात का. बादल मदन की बैजयंती बने हुए. ठंडी हवा चल रही थी. पेड़-पौधे लोट-पोट. क्या कहूं, मैं भी ऐसी हवा से लहराई. बहुत पहले, कुछ ईंटें बाहर देखने के लिए जमा कर रक्खी थीं. उन पर खड़ी हो गई. अवरोध के पार सर उठाकर देखा. सुकुल बैठे थे. कई बार पहले भी देख चुकी थी. सुकुल ने न देखा था. अब के निगाह एक हो ही गई. सुकुल की जनरल की मूंछे-बाघ का मुंह-कालिदास की आंखें!-माफ कीजिएगा, मैं बकरे को कालिदास कहती हूं.-टकटकी बंध गई. मुझे किसी ने जैसे गुदगुदा दिया. इतनी बिजली भर गई कि मैने फौरन सुकुल को फौजी सलामी दी. होश में आ, लजाकर बैठ गई. फिर कई दिन आंखें नहीं मिलाईं, छिप-छिपकर देखती रही, सुकुल दूसरों की नज़र बचाते कितने बेचैन थे! मुझे लुत्फ आने लगा, शिकार की तड़फड़ाहट से शिकारी को जो खुशी होती है. बरामदे में सुबह-शाम बैठना सुकुल का काम हो गया. कहीं न जाते थे. इधर-उधर देखकर निगाह उसी जगह जमा देते थे. जगह खाली देखकर आह भरते थे. मैं दीवार के छेद से देखती थी. एक रोज फिर उसी तरह दर्शन देने की इच्छा हुई. ईंटें बिखेर देती थी. इकट्ठी कीं. खड़ी हुई. सूरज मुंह के सामने था. सुकुल ने देखते ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया. मैं कागज़ का एक टुकड़ा ले गई थी. उसकी गोली बनाकर उसे नीचे डाल दिया. उस पर सुकुल की जैसी निगाह थी, वैसी नादिरशाह की कोहनूर पर न रही होगी, न अंग्रेजों की अवध पर.”

मारे आकर्षण के मुझसे न रहा गया. पूछा-“क्या लिखा था?”

“कुछ नहीं,” कुँवर बोली-“वह कोहनूर की तरह सफेद था. सुकुल ने उसे उठाकर बड़े चाव से खोला. और, यद्यपि उसमें कुछ न लिखा था, फिर भी कुछ लिखा होता, तो सुकुल को इतनी सरसता न मिली होती. उस शून्य पृष्ठ पर विश्व की समस्त प्रेमिकाओं की कविता लिखी थी. सुकुल उसे लेकर बरामदे में आए और मुझे दिखाकर हृदय से लगा लिया. मैं मुस्कराकर विदा हुई. इस खाली के बाद भरी दागने लगी. रोज़ एक गोली चलाती थी, बिहारी, देव, पद्माकर, मतिराम आदि के दोहे और कवित्त लिख-लिखकर. अन्त में सुकुल का किला तोड़ लिया. एक दिन एक गोली में दागकर कि तुम्हारे घर आऊंगी-रातभर दरवाजा खुला रखना, गई, और किले पर अधिकार कर समझा दिया कि इम्तहान के बाद स्थायी रूप से यहां आकर निवास करूंगी. सुकुल अपनी भूलों का बयान करते रहे-कब क्या करते, क्या हो गया. पर मैंने कोई भूल की ही नहीं थी.

मिसेज सुकूल से शादी करके सुकुल के पिताजी ने, मुमकिन है, भूल की हो. मैंने यह ज़रूर सोचा कि मेरे कारण सुकुल की मुसीबतें बढ़ सकती हैं, पर साथ ही यह खयाल आया कि कोई पहलू उठाइए, सामने मुसीबत है-अब कदम पीछे नहीं पड़ सकता. जहां सुकुल हर चाल पर चूकते थे, वहां मैंने पहले ही मात दी-इम्तहान में बैठी, और सुकुल के घर आकर मालूम किया, पास हुई और रायबहादुर बन्नूलाल-हिन्दी-मेडल पाया. और फिर डिगरी लेने नहीं गई. इम्तहान के बाद, जब एक रात को हमेशा के लिए सुकुल के घर आकर बैठी, बड़ा तहलका मचा, कुछ ढूंढ़-तलाश के बाद जब मैं नहीं मिली, निश्चय हुआ कि मेरी मर्जी से किसी ने मुझे भगाया. सुकुल पर शक हुआ. थाने में रिपोर्ट हुई. सुकुल मुझे कहां रक्खें-घबराए. दीवार से बनी एक अलमारी थी. अलमारी के नीचे एक तहखाना छोटा-सा था. मैं अब जैसी हूं, तब इससे और दुबली थी. जगन्नाथ जी में, कुछ महीने हुए, कलियुग की मूर्ति देखी-कन्धे पर बीबी को बैठाले मियां लड़के की उंगली पकड़े बाप को धतकार रहे हैं, मेरी इच्छा हुई, सुकुल कलियुग बनें. सुकुल को कई दफे कलियुग बना चुकी हूं. धतकारने के लिए, कहती थी, सामने समझो हिंदूपनरूपी तुम्हारा बाप है. सुकुल धतकारते थे. ग़रज़ यह कि उस तहखाने में मैं आसानी से आ सकती थी. सुकुल से मैंने कहा, ऊपर कुछ कपड़े डाल दो, सांस लेने की जगह मैं कर लूंगी. आलमारी के ऊपरवाले तानों में चीजें पहले से रक्खी थीं. बाहर से आलमारी बंद कराके ताला लगवा देती थी. इस तरह दो-दो, तीन-तीन, चार-चार घंटे दम साधने लगी. जब सुकुल कॉलेज जाते थे, तब बाहर से ताला बंद कर लेते थे. जब लौटते थे, तब बाहर दरवाजा बंद कर लेते थे. कोई पुकारता था, तो मैं तहखाने में जाती थी, आलमारी का ताला बंद करके सुकुल बाहर निकलते थे.

तीसरे दिन सही-सही पुलिस आ गई. सुकुल उसी तरह बाहर निकले. प्रभातकाल था, बल्कि उषःकाल. दारोगा मुसलमान. डटकर तलाशी लेने लगा. आलमारी के पास आकर खड़ा हुआ. मैं समझ गई, यह सांस की आहट ले रहा है. मैं मुंह से सांस लेने लगी. फिर आलमारी नहीं खोलवाई. दराज से देख-दाख कर चला गया. सुकुल उसे बिदा कर उसी तरह भीतर आए. मुझे निकाला. मैं खिलखिलाकर हंसी. फिर सुकुल से जल्द मकान बदलने के लिए कहा. तलाशी की खबर चारों तरफ फैली. सुकुल के गांव भी पहुंची. अब तक सुकुल ने भी तलाशी का हाल लिखा, पर मकान बदल कर. यह मकान बड़ा था. बगल-बगल दो आंगन थे. मेरा खयाल रख कर लिया गया था. चिट्ठी पा सुकुल के भाई मिसेज सुकुल को लेकर आए. हम पहले से सतर्क थे. बड़े मकान में सुकुल रहने लगे. मैं अपना गुप्त जीवन व्यतीत करती रही. मुझे कोई कष्ट न था; पर सुकुल की ड्यूटी बढ़ गई. सौभाग्य कहूं या दुर्भाग्य, 3-4 महीने रह कर मिसेज सुकुल बीमार पड़ीं, और 7-8 दिन के बुखार में उनका इंतकाल हो गया. सुकुल के भाई चले गए थे. इन्होंने फिर किसी को नहीं बुलाया. किसी तरह मित्रों की मदद से उनका अंतिम संस्कार कर दिया. सुकुल से पूछ कर मैं तुम्हारा हाल मालूम कर चुकी थी; जानती थी, मुझे ही अपनी नाव खेनी है; पर तुम्हारा पता मालूम न कर सकी, इतनी ही चिंता रह-रहकर होती थी. मिसेज सुकुल के रहते मैंने मिस्टर सुकुल को तुम्हारे गांव भेजा था. तुम्हीं-जैसे मेरे सहारा हो सकते थे. मिसेज सुकुल के रहने पर मुझे कोई अड़चन न थी, न अब, न रहने पर, कोई सुविधा है. यह बच्चा मिसेज सुकुल का है. बड़ी कठिनाइयों से तुम्हारा पता लगा था. मिसेज़ सुकुल के गुजरने पर हम लोगों को विवश होकर लापता होना पड़ा. पास इतना धन था कि साल-डेढ़ साल का खर्च चल जाय. इतने दिनों बाद हमारी साधना सफल हुई.”

मैंने कुँवर को धन्यवाद दिया. कलकत्ते में ही उसका ब्याह कर दूंगा, यह आश्वासन देकर उससे विदा ली.

सेठजी बैठे थे. एकान्त में ले जाकर यह हाल उनसे कहा. वह सहमत हो गए. कहा, “मगर मुंशीजी से न कहिएगा, उनके पेट में बात नहीं रहती.”

शुभ मुहूर्त में विवाह की तैयारियां होने लगीं. एक दिन आमन्त्रित हिंदी-भाषी विभिन्न प्रान्तों के साहित्यिकों की उपस्थिति में सुकुल के साथ श्रीपुष्कर कुमारी का ब्याह कर दिया.

प्रीतिभोज में अनेक कनवजिए सम्मिलित थे. देश में यह शुभ सन्देश सुकुल के पहुंचने से पहले पहुंचा. कुंवर अब भी हैं.—