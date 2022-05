15 साल रहे लिव-इन रिलेशन में, फिर 6 बच्चों के सामने लिए सात फेरे, दिलचस्प है इस अनोखी शादी की कहानी

Alirajpur Unique Marriage: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh News) के अलीराजपुर (Alirajpur Anokhi Shadi) में हुई एक अनोखी शादी की इन दिनों काफी चर्चा हो रही है. नानपुर गांव में समरथ नाम के एक शख्स ने 15 साल लिव-इन रिलेशनशिप (Alirajpur Man Samrath marriage with three woman) में रहने के बाद अपनी तीन गर्लफ्रेंड (Man marry three girlfriend) के साथ सात फेरे ले लिए हैं. खास बात यह है कि इस खास शादी में उनके 6 बच्चे भी शामिल हुए थे. बताते हैं कि समरथ अलग-अलग समय में तीन युवतियों के भगाकर अपने घर लेकर आ गया था. आदिवासियों की परंपरा के मुताबिक जब कर रीति रिवाजों ने शादी नहीं होती ऐसे परिवार किसी भी सामाजिक कार्यों में शामिल नहीं हो सकते. इसकी के चलते समरथ ने एक ही मंडप में अपनी तीनों प्रेमिकाओं के साथ शादी रचा ली है.











Follow us on