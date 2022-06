युवती को हुआ हमउम्र लड़की से प्यार, शादी करने घर से भागी; लेटर में लिखा- हम दोनों अलग होने...

2 Girls Fall in Love with Each Other: मध्यप्रदेश में बड़वानी जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में एक युवती को अपनी हमउम्र लड़की से प्यार हो गया. प्यार के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया. युवती दो पेज की चिट्ठी लिखकर घर से भाग गई. परिजनों मे पुलिस स्टेशन जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है. पुलिस चिट्ठी में लिखी हैंडराइटिंग की भी जांच करवा रही है. युवती ने लेटर में लिखा कि हम दोनों अलग होने की सोच भी नहीं सकते, इसलिए हमें ढूंढने की कोशिश ना करें. युवती ने चिट्ठी में लिखा है कि 6 महीने पहले मनावर के पास गांव में रिश्तेदार की शादी में उसकी हमउम्र युवती से उसकी दोस्ती हुई. सोशल मीडिया पर उनकी बातचीत होने लगी और दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई. परिजनों ने उनकी चैटिंग पढ़कर दोनों को बात करने से रोक दिया.











