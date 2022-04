कांग्रेस का राष्ट्रीय चिंतन शिविर 13 मई से उदयपुर में, MP के नेता को मिली बड़ी जिम्मेदारी

Congress Chintan Shivir in Udaipur from May 13 : कांग्रेस पार्टी के तय कार्यक्रम के मुताबिक राजस्थान के उदयपुर में 13 से 15 मई तक चिंतन शिविर लगेगा. इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर सभी राज्यों के अध्यक्ष, पार्टी के बड़े नेता, पदाधिकारी शामिल होंगे. चिंतन शिविर में खेती किसानी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई से जुड़े मुद्दों को लेकर अलग-अलग कमेटियों का गठन किया है. खेती और किसानों के मुद्दे पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी एक कमेटी बनायी गयी है. इसमें मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता अरुण यादव को शामिल किया गया है.