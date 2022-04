उमा भारती को मिला पार्टी के पूर्व मंत्री का साथ, शिवराज को बुलडोजर के बजाए शराबबंदी की दी सलाह

Campaign Against Goons in MP : अजय विश्नोई मंत्री रह चुके हैं. वो असुंष्ट माने जाते हैं. वो पार्टी विरोध बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं. दमोह से सात बार विधायक रहे जयंत मलैया ने पिछले उप चुनाव में पार्टी की हार को जनता का विरोध बताया था. इस पर उन्हें नोटिस दिया गया था. उनके बेटे सिद्धार्थ मलैया को पार्टी से निकाल दिया गया था. इस बीच वरिष्ठ नेता और विधायक अजय विश्नोई ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा था कि क्या हार की जवाबदारी टिकट बांटने वाले और चुनाव प्रभारी लेंगे.