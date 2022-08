Exclusive: जल संसाधन मंत्री का दावा–एमपी के सभी बांध सुरक्षित, बाढ़ का खतरा नहीं !

All dams in MP are safe :मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ और बांधों की स्थिति की समीक्षा के लिए जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने आज भोपाल में बैठक ली. इसमें प्रदेश भर के इंजीनियर वर्जुअली जुड़े थे. जल संसाधन भवन में हुई इस बैठक में बाढ़ के हालात, बांध और मौजूदा स्थिति को लेकर चर्चा की गयी. समीक्षा बैठक के बाद तुलसी सिलावट ने अफसरों को डेंजर जोन में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं. उन्हें हर पल अलर्ट रहने के लिए कहा है. अफसरों से पल-पल की रिपोर्ट मांगी है. जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा मप्र में अब बाढ़ से खतरे की स्थिति नहीं है. ये काफी राहत की बात है. फिलहाल खतरा टल गया है. सभी बांधों का जलस्तर कम हो रहा है. जलभराव पर हम बांध के गेट खोल रहे हैं. सभी बांध सुरक्षित हैं. सिलावट ने कहा धार के कारम डैम में लीकेज की रिपोर्ट आने के बाद मैं कड़ी कार्रवाई करूंगा, किसी को नहीं छोडूंगा.











