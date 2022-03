'The Kashmir Files' फिल्म देखने MP पुलिस को मिलेगी 1 दिन की छुट्टी, पढ़ें डिटेल

The Kashmir Files Movie News: मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) ने विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) को टैक्स फ्री करने के बाद एक और बड़ा फैसला लिया है. गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने DGP को पुलिसकर्मियों के यह मूवी देखने एक दिन की छुट्टी देने के लिए कहा है. मंत्री मिश्रा का कहना है कि जो पुलिसकर्मी अपनी फैमिली के साथ या अकेले इस फिल्म (Movie) को देखना चाहता है, तो उसे एक दिन की छुट्टी (Leave) दी जाए. दरअसल, रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan)ने कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाने वाली मूवी ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files Movie Review) को एमपी में ट्रैक्स-फ्री करने का ऐलान किया.