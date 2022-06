एमपी नगरीय निकाय चुनाव: BJP ने घोषित किए 13 मेयर कैंडिंडेट, देखें किसका किससे होगा मुकाबला

भोपाल. कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी मंगलवार को अपने महापौर पद के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है. हालांकि बीजेपी ने 16 नगर निगम में से 13 नगर निगम में अपने उम्मीदवार तय किए हैं. तीन नगर निगम इंदौर, रतलाम और ग्वालियर में अभी थोड़ा और मंथन होगा. इसके बाद ही पार्टी अपने उम्मीदवार घोषित करेगी. कांग्रेस ने भी रतलाम सीट को फिलहाल होल्ड कर रखा है. उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस देर शाम तक रतलाम सीट पर अपने उम्मीदवार घोषित कर देगी. लेकिन बीजेपी के नाम के ऐलान के साथ ही 13 नगर निगम में बीजेपी और कांग्रेस के चेहरे तय हो गए हैं. यानी कि 13 नगर निगम में अब जनता के सामने भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार की साफ तस्वीर सामने आ गई है.

इन जगहों पर टकराएंगे भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी

भोपाल- विभा पटेल v/s मालती रायसागर- निधि जैन v/s संगीता तिवारीसिंगरौली- अरविंद चंदेल v/s चंद्र प्रकाश विश्वकर्माजबलपुर- जगत बहादुर v/s जितेंद्र जामदारउज्जैन- महेश परमार v/s मुकेश कटवालदेवास- विनोदिनी व्यास v/s गीता अग्रवालमुरैना- शारदा सोलंकी v/s मीना जाटवबुरहानपुर- शहनाज अंसारी v/s माधुरी पटेलछिंदवाड़ा- विक्रम अहाके v/s आनंद धुर्वेरीवा- अजय मिश्रा v/s प्रमोद व्यासकटनी- श्रेया खंडेलवाल v/s ज्योति दीक्षितसतना- सिद्धार्थ कुशवाहा v/s योगेश सावरकरअब नगरीय निकाय की सरकार में जनता के सामने चेहरे तय हैं. हालांकि रतलाम सीट पर बीजेपी को कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम का ऐलान होने का इंतजार है. संभावना जताई जा रही है कि बाकी बची सीटों पर भी मंगलवार रात या बुधवार सुबह तक दोनों ही सियासी दल नाम का ऐलान कर देंगे.