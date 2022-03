Madhya Pradesh में 25 अप्रैल तक नहीं होंगे पंचायत चुनाव, जानें इसकी वजह

भोपाल. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh News) में होने वाले पंचायत चुनाव (Madhya Pradesh Panchayat Election) के लिए फिलहाल लंबा इंतजार करना पड़ सकता है. एमपी पंचायत इलेक्शन को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है. चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग (MP State Election Commission) ने नया निर्देश जारी कर दिया है. इसके मुताबिक, मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव 25 अप्रैल के बाद आयोजित किए जाएंगे. फिलहाल, राज्य निर्वाचन आयोग (MP Panchayat Chunav 2022) ने नए परिसीमन के आधार पर वोटर लिस्ट बनाने के निर्देश दिए हैं. निर्वाचन आयोग ने निर्देश के मुताबिक, 16 मार्च से वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम शुरू होगा.

वोटर लिस्ट पर 4 से 16 अप्रैल तक दावे आपत्ति पेश कर सकेंगे. इसके साथ ही 25 अप्रैल को नए वोटर लिस्ट का फाइनल लिस्ट जारी किया जाएगा. इसके मुताबिक चुनाव के लिए तब तक और इंतजार करना पड़ेगा. 25 अप्रैल तक तो फिलहाल एमपी में पंचायत चुनाव नहीं होंगे.

निर्वाचन आयोग ने दिए वोटर लिस्ट तैयार करने के निर्देश

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक, 25 अप्रैल तक पंचायत के चुनाव नहीं हो सकेंगे. राज्य निर्वाचन आयोग ने नए परिसीमन (new delimitation in MP) के आधार पर वोटर लिस्ट (voter list for MP Panchayat Chunav) तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. वोटर लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया 16 मार्च से शुरू होगी. इसके बाद 4 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक लिस्ट पर लिए दावे और आपत्तियां आमंत्रित किए गए. 25 अप्रैल को नए वोटर लिस्ट का फाइनल प्रकाशन किया जाएगा.

