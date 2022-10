मध्य प्रदेश आज रचेगा नया इतिहास, अब यहां हिन्दी में की जा सकेगी MBBS, अमित शाह करेंगे शुभारंभ

MBBS can now to be done in Hindi in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश आज एक नया इतिहास रचने जा रहा है. मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहां मेडिकल की पढ़ाई अब हिन्दी में की जा सकेगी. देश के गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) आज इसका विधिवत शुभारंभ करेंगे. इसके साथ ही वे ग्वालियर को भी बड़ी सौगात देंगे.











