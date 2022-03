MP Budget 2022 : बजट में दिखेगी चुनाव की झलक, विकास के साथ सबको खुश करने की तैयारी में सरकार

Budget session of MP Vidhan Sabha from March 7 : Budget session of MP Vidhan Sabha from March 7 : इस साल के बजट में सरकार स्थानीय मुद्दों के विकास पर सबसे ज्यादा फोकस करने की तैयारी में है. इसके लिए सरकार ने मौजूदा विधायकों से 15 करोड़ रुपये तक के विकास कार्यों का प्रस्ताव मांगा था. उन विकास कार्यों के लिए बजट में खास राशि का प्रावधान होगा. मतलब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार का यह बजट आम लोगों को अच्छे दिनों का एहसास रहने वाला होगा. पिछली बार बजट में सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया था. उम्मीद इसी को लेकर है कि सरकार इस बार भी कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी.