अब 15 साल पुरानी गाड़ी हो जाएगी कबाड़, अप्रैल से देना पड़ सकता है ग्रीन टैक्स, पढ़ें नए नियम

New Vehicle Scraping Policy in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में अब 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी चलाना महंगा पड़ सकता है. भोपाल (Bhopal) ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन से मिली जानकारी के मुताबिक, 15 से अधिक पुरानी सरकारी गाड़ियों को कबाड़ घोषित कर दिया जाएगा. प्राइवेट गाड़ी मालिकों को अपने पुरानी वाहनों पर ग्रीन टैक्स (Green Tax) देना होगा. नए नियम अप्रैल से लागू हो सकते है. सरकार अब अन्य राज्यों के पास प्रस्ताव भेजेगा, फिर इस पर मुहर लगेगी. इसके मुताबिक 15 साल (15 year old vehicle) से अधिक पुरानी सभी सरकारी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2022 से कैंसिल कर दिया जाएगा. पर्यावरण सुरक्षा को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह अहम फैसला लिया है.