खास डिवाइस से 5 मिनट में चुराता था लग्जरी कार, चलता था फ्लाइट से, कारनामों से पुलिस भी हैरान

sher singh meena vip car thief arrest in Indore: मध्य प्रदेश पुलिस (Madhya Pradesh Police) ने एक बेहद शातिर चोर (VIP Thief of MP) को गिरफ्तार किया है. इंदौर (vip car thief sher singh meena arrest) में यह कार चोर बकायदा फ्लाइट से आता था. फिर सफाई से महंगी और लग्जरी कारों को उड़ा ले जाता था. फिर बकायदा होटलों में आराम फरमाता था. पुलिस का कहना है कि यह चोर शहर के पॉश इलाकों में महंगी और लग्जरी कार को टारगेट करता था. इसके बाद एक खास डिवाइस को कार में लगाकर पांच मिनट में उसे हैक (sher singh meena used to hack high security cars) कर लिया करता था. पुलिस का कहना है कि यह शातिर चोर राजस्थान का रहने वाला है.