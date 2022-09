11 अक्टूबर को महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी, ऐसी है उनके स्वागत की तैयारी 

Mahakal Corridor to be inaugurated in October : पीएम नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं. वो उज्जैन आएंगे. यहां महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे. समारोह बहुत भव्य होगा. बीजेपी लोकार्पण के लिए घर-घर निमंत्रण भेजेगी. भजन-मंडलियां प्रभातफेरी निकालेंगी. सीएम शिवराज ने लोकार्पण की तैयारियों की समीक्षा के बाद कई अहम फैसले लिए हैं. आज भोपाल में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि शहर के विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग्स लगवाए जाएंगे. पूरे हफ़्ते भर पहले से उत्सव मनाया जाएगा. शहरों में धार्मिक अनुष्ठान और आयोजन करवाए जाएंगे. कार्यक्रम के एक दिन पहले रुद्राभिषेक होगा. कार्यक्रम में देश के कई कलाकार प्रस्तुति देंगे. शहर में दीप सज्जा और विद्युत सज्जा की जाएगी. सोशल मीडिया पर कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार होगा.











Follow us on