उमा भारती के शराबबंदी अभियान के बाद अब सीएम शिवराज ने नशामुक्ति के लिए किया बड़ा ऐलान

Welcome to Unopposed Elected Panchs in CM House. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और समरस पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को बधाई दी और सेवा का संकल्प दिलाया. उन्होंने कहा समरस पंचायतों को अपने काम के मामले में पूरे देश में उदाहरण बनाना है. जनता ने निर्विरोध निर्वाचित कर अपना काम कर दिया है. अब हमें जनता की सेवा और गांव का विकास करना है. सेवा और विकास में मेकैनिज्म ऐसा बनाएंगे कि चीजें ठीक से चलती रहें. समरस सहित समस्त गांवों में नशा मुक्ति अभियान चलाएं. नशा मुक्त गांव को अलग से 2 लाख रुपया दिया जाएगा.











