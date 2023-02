MP Weather: फरवरी में ही नदी से भाप! मार्च में क्या होगा? मौसम विभाग के चौंकाने वाले अनुमान जानें

रिपोर्ट: अभिषेक त्रिपाठी

भोपाल. प्रदेश में कई साल बाद फरवरी में ही कई शहरों में दिन का तापमान (Cities Temperature in MP) 37 डिग्री के पार पहुंच चुका है. अब तो दोपहर के साथ ही शाम में हल्की गर्माहट आ गई है. इस गर्मी से प्रदेश का कश्मीर (Kashmir of MP) कहा जाने वाला हिल स्टेशन पचमढ़ी (Pachmarhi) भी गरमाने लगा है. मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो फरवरी में पारे में एक-दो डिग्री की बढ़ोतरी होगी और मार्च के पहले सप्ताह से ही गर्मी के तेवर (Summers in March) बेहद तीखे हो जाएंगे.

मौसम विभाग का अनुमान यह भी है की मार्च महीने की शुरुआत 40 डिग्री पारे के साथ हो सकती है. यही नहीं आपको यह अनुमान भी हैरान कर सकता है कि आधे मार्च के बाद अधिकतर शहरों में पारा 42 डिग्री के पार पहुंच जाएगा.

सिवनी की रात, राजगढ़ का दिन सबसे गर्म

फरवरी महीने में ही सिवनी और नरसिंहपुर के साथ साथ कई शहरों में रात काे पारा 17-18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है. इसके अलावा दिन में अधिकांश शहरों का तापमान 34 डिग्री से ज्यादा है. राजगढ़ समेत कई शहर खूब तप रहे हैं.

अगर बात बीते साल की करें तो फरवरी 2022 में मौसम कुछ अलग ही था. इस बार काफी बदलाव देखने को मिला है. बीते साल 19 फरवरी को मौसम में बदलाव देखने को मिला था जब 84 दिन बाद पारा 30 डिग्री पार पहुंचा था. इस बार फरवरी के पहले हफ्ते में ही दिन में ऐसा मौसम हो चुका है. यानी पिछले साल के मुकाबले इस बार दिन और रात जल्दी तपने लगे हैं.