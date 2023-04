MP Weather: बारिश से सुहाना हुआ मौसम, अगले तीन दिनों में आपका जिला भीगेगा या तपेगा? देखिए अपडेट

रिपोर्ट : अभिषेक त्रिपाठी

भोपाल. प्रदेश में इस समय बारिश (Rains in MP) और आंधी का दौर फिर शुरू हो गया है. बुधवार की आधी रात 3 बजे राजधानी भोपाल में गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी (Drizzling in Bhopal) का दौर रहा और अभी भी बादल छाए हुए हैं. गौरतलब है कि तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी अभी भी हो रही है. इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में भी हल्की बारिश (Rains in Indore-Ujjain) का अनुमान है. भोपाल में दोपहर के बाद मौसम और बिगड़ सकता है. हल्की बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है. अगले 3 दिन मौसम (Weather Predictions) इसी तरह रहने के आसार हैं.

मौसम वैज्ञानिक एचएस पांडे ने बताया कि बुधवार को भोपाल, धार, विदिशा, इंदौर, खंडवा, खरगोन, देवास, आगर-मालवा समेत अन्य शहरों में चमक-गरज के साथ बारिश हो सकती है. यहां दिन का तापमान 40 डिग्री तक रह सकता है. उन्होंने बताया कि राजस्थान के ऊपर चक्रवाती घेरा है. इसका असर मध्यप्रदेश में भी देखने को मिल रहा है. दो-तीन दिन तक इसका असर रहेगा.

बारिश का जिलेवार अनुमान

बुधवार यानी 19 अप्रैल : भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, गुना, अशोकनगर, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, दमोह और सागर में बारिश का अनुमान है.

गुरुवार यानी 20 अप्रैल : भोपाल, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और बालाघाट में बारिश हो सकती है.

21 अप्रैल को भी राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, अनूपपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला में बारिश की संभावना है.

पहले आग फिर बदलियां बरसीं

गौरतलब है कि बीते दिन मंगलवार को गर्मी ने तीखे तेवर दिखाए. खजुराहो और दमोह में सूरज ने जैसे आग उगली. यहां पारा 43 डिग्री के पार पहुंच गया. खजुराहो में 43.5 और दमोह में 43.2 डिग्री तापमान रहा. भोपाल में लगातार दूसरे दिन पारा 40.9 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं, ग्वालियर में 41.6, इंदौर में 38.3 और जबलपुर में 40.8 डिग्री रहा. प्रदेश के 23 से ज्यादा शहरों में पारा 40 डिग्री से ज्यादा रहा.