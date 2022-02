Madhya Pradesh के समधी थे बप्पी लहरी, चंबल के इस कस्बे में की थी बेटी की शादी

ग्वालियर. कम ही लोग जानते हैं कि बप्पी लहरी (Bappi Lahiri) का चंबल से गहरा रिश्ता था. वो चंबल के समधी थे. अपनी बेटी रीमा के लिए उन्होंने मुरैना में दामाद ढूंढ़ा था. ये शादी 2007 में हुई और बप्पी दा ने जीवन भर के लिए अपना नाता चंबल से जोड़ लिया.

जिस दौर में ग्वालियर चंबल अंचल रामबाबू गड़रिया, जगजीवन परिहार, निर्भय गुर्जर जैसे डकैतों के आतंक से थर्रा रहा था उस दौर में बप्पी लहरी ने अपनी बेटी रीमा का रिश्ता चंबल के एक परिवार में किया. साल 2007 में बप्पी दा ने रीमा की शादी मुरैना के जौरा कस्बे में रहने वाले गोविंद बंसल के साथ की थी. शादी समारोह के दौरान बप्पी लहरी आठ दिन ग्वालियर चंबल में रहे थे. यहां अब भी उनके कई दोस्त हैं जो बप्पी दा के निधन से दुखी हैं.

बप्पी दा ने चंबल का दामाद चुना…

सोने से लदे रहने वाले बप्पी दा का दिल भी सोने जैसा था. अलमस्त अंदाज़ में ज़िंदगी बिताने वाले बप्पी दा की बेटी रीमा की शादी मुरैना जिले के जौरा में रहने वाले कारोबारी गोविंद बंसल के साथ हुई थी. साल 2007 में बप्पी दा ने अपनी बेटी रीमा की शादी धूमधाम से की थी. शादी के समारोह के रिशेप्शन ग्वालियर, दिल्ली और मुंबई में हुए थे.

मुरैना से नाता

उस दौरान 8 दिन तक बप्पी दा ग्वालियर चंबल में रहे थे. इस दौरान ग्वालियर में बप्पी दा के कई लोगों से करीबी दोस्ती हो गई थी. उनके दामाद गोविंद के दोस्त डॉ. राम पांडेय बताते हैं कि बप्पी दा ग्वालियर आए थे, तब उनसे पहली मुलाकात हुई थी. वो बड़ी हस्ती होने के बाद भी बेहद सहज थे. उनके बुलावे पर बप्पीBappi Lahiri’s daughter Reema is married to Govind Bansal of Jaura town, Morena. दा घर पर चाय पीने आए थे. उनकी सहजता की यादें आज तस्वीरों में सहेज कर रखी हैं.

बप्पी दा ने दामाद चुना, बेटी ने भी हामी भर दी

मुरैना के जौरा में रहने वाले युवा कारोबारी गोविंद बंसल से बप्पी लहरी की मुलाकात दिल्ली में हुई थी. बप्पी दा ने उन्हें करीब से समझा तो अपनी बेटी रीमा के लिए उसे पसंद कर लिया. गोविंद की रीमा से पहली मुलाकात हुई तो दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे. 2006 में बप्पी दा ने अपने करीबी रिश्तेदारों और खास दोस्तों को बताया तो सब हैरान रह गए कि वो चंबल में दूल्हा तलाश रहे हैं. ये वो दौर था जब चंबल में डकैतों का आतंक था. रामबाबू गड़रिया, जगजीवन परिहार, निर्भर गुर्जर जैसे खूंखार डकैत गिरोह का चंबल में खौफ़ था. लेकिन बप्पी दा ने कहा अपनी पसंद और बेटी के प्यार के लिए चंबल के बेटे से ही रिश्ता करेंगे. इस तरह से साल 2007 में रीमा और गोविन्द की शादी हो गई.

