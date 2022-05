अनोखी शादी: ब्याह रचाने खुद ट्रैक्टर चलाकर पहुंचा दूल्हा, हैरान रह गए बाराती

Harda Anokhi Shadi: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh News) के हरदा (Harda Samachar) में एक दूल्हे ने अपनी शादी (Harda Unique Wedding) में ऐसी एंट्री मारी जिसे देखकर सब हैरान रह गए. जितेंद्र राजपूत किसी कार, बाइक में नहीं बल्कि खुद ट्रैक्टर (Groom in Tractor at his Wedding) चलाकर मंडप तक पहुंचे. दूल्हे के इस देशी स्टाइल को देख बाराती भी हैरान रह गए. दूल्हे जितेंद्र राजपूत ने कहा कि ट्रैक्टर में पहुंचना उनके लिए गर्व की बात है. अब इस खास शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है.











