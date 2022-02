सोशल मीडिया पर गैंग वॉर : भय्यू सुरीला की सलमान लाला को चुनौती - हथियार लेकर आ...

Indore Gang War. बदमाश भय्यू सुरीला का सलमान लाला को ललकारते हुए वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें सुरीला कह रहा है कि सलमान लाला यदि आप सही में बदमाश हो तो " call me ..inform me ..Adress me. वो लाला को मिलने की बात कह रहा है.