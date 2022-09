दिलचस्प : जब होलकर स्टेडियम पर सचिन तेंदुलकर ने पिच क्यूरेटर से मांग लिया अनमोल तोहफा...

Follow us on

सचिन मांग बैठे तोहफा

लेकिन यहां तो दांव उल्टा पड़ गया. वो एतिहासिक बॉल देखकर सचिन तेंदुलकर खुद को रोक नहीं पाए. उन्होंने उल्टा समंदर सिंह से ही वो बॉल मांग ली. सचिन उसे अपने पास रखना चाहते थे. अब भला सचिन खुद कोई तोहफा मांग रहे हों तो समंदर सिंह कैसे उनकी बात टाल सकते थे. समंदर सिंह ने फौरन वो बॉल सचिन को सौंप दी.

समंदर सिंह के लिए सचिन लाएंगे गिफ्ट

सचिन ने समंदर सिंह को खाली हाथ नहीं लौटाया. सचिन तेंदुलकर इस बॉल के बदले समंदर सिंह को रिटर्न गिफ्ट देने की तैयारी में हैं. उन्होंने समंदर सिंह चौहान से यूके से जूते लाने के लिए पैर का नंबर पूछा और आज उन्हें एक टी शर्ट देने वाले हैं. पिच क्यूरेटर समंदर सिंह चौहान का कहना है ये उनके जीवन के लिए सबसे यादगार क्षण रहा, जब इतनी बड़ी हस्ती ने न केवल मेरा बल्कि मेरे परिवार और बच्चों का हालचाल भी पूछा. ये बहुत भावुक कर देने वाला क्षण था. मैं उनकी डबल सेंचुरी वाली गेंद पर उनका ऑटोग्राफ लेना चाहता था. लेकिन उन्होंने वो गेंद ही मांग ली, अब मैं उन्हें कैसे मना कर सकता था.

वो पहला दोहरा शतक…

क्रिकेट जगत के भगवान और मास्टर ब्लास्टर के नाम से मशहूर सचिन तेंदुलकर ने 24 फरवरी 2010 को वनडे क्रिकेट का पहला दोहरा शतक ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम पर जड़ा था. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस मैच में सचिन ने 147 गेंदों में 200 रनों की पारी खेली थी. सचिन को अपनी यह पारी एक बार फिर शिद्दत से याद आ गई.

आज है मुकाबला

समंदर सिंह जाने माने पिच क्यूरेटर हैं. इंदौर और ग्वालियर के मैदान इन्होंने ही तैयार किए हैं. जबकि इनके हाथों से तैयार विकेट पर ही सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी एक पारी में 200 रन बना चुके हैं. आज से शुरू हो रही रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच मुकाबला है. सचिन तेंदुलकर होलकर स्टेडियम पर पहली बार खेलेंगे.

रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के होलकर स्टेडियम में मैच

दिनांक मैच समय– 17 सितंबर – बांग्लादेश VS न्यूजीलैंड – दोपहर 3.30 बजे– 17 सितंबर – इंग्लैंड VS वेस्टइंडीज – शाम 7.30 बजे से– 18 सितंबर – श्रीलंका VS दक्षिण अफ्रीका – दोपहर 3.30 बजे– 18 सितंबर – आस्ट्रेलिया VS बांग्लादेश – शाम 7.30 बजे से– 19 सितंबर – भारत VS न्यूजीलैंड – शाम 7.30 बजे से