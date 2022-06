किसान ने बगीचे में उगाया दुर्लभ आम, 24 घंटे सुरक्षा में गार्ड्स रहते हैं तैनात, जानिए कीमत

World's Most Expensive Mango in Jabalpur: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh News) के जबलपुर (Jabalpur News) के रहने वाले किसान संकल्प सिंह परिहार ऐसे खास किस्म के आम उगाते है जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है. इस जापानी किस्म का नाम टाइयो नो टमैंगोश (taiyo no tamago mango plant) है. परिहार ने इस खास किस्म के आम (Egg of the Sun Mango) की सुरक्षा के लिए अपने बगान में कई गार्ड्स ही नहीं बल्कि डॉग को भी लगाया है. उनका दावा है कि इस आम की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 2 लाख रुपये से ज्यादा है.











