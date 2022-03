रेलवे ने लंबे समय के लिए रद्द कीं MP से गुजरने वाली 4 ट्रेनें, नोट करें गाड़ी संख्या और शेड्यूल

जबलपुर. मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों (Rail Passengers) के लिए ये जरूरी खबर है. पश्चिम मध्य रेल जोन से निकलने वाली 4 यात्री ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है. ये गाड़ियां 4 मई तक रद्द रहेंगी. रेल पटरियों की मरम्मत का काम जारी होने के काऱण रेलवे ने ये फैसला लिया है. कौन सी यात्री गाड़ी रद्द की गयी हैं. ये जानने के लिए पूरी खबर पढ़ें.

यह खबर रेल यात्रियों की सुविधा से जुड़ी है. रेल प्रशासन ने मध्य प्रदेश से गुजरने वाली 4 ट्रेन कैंसिल कर दी हैं. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में किए जा रहे मरम्मत काम के कारण भोपाल और जबलपुर मंडलों से संबंधित कुल चार जोड़ी रेलगाड़ियों को आज 28 मार्च से लेकर 4 मई के बीच की अवधि में निरस्त करने का निर्णय लिया है.

रेल प्रशासन की ओर से सीपीआरओ राहुल जयपुरियार ने बताया कि निम्नलिखित चार जोड़ी रेलगाड़ियों को उनके सामने बताई गई तारीखों के अनुसार निरस्त करने का निर्णय लिया गया है :

1. दिनांक 28 मार्च से लेकर 3 मई तक अपने प्रारंभिक स्टेशन से प्रतिदिन चलने वाली गाड़ी संख्या 18236/18235 भोपाल-बिलासपुर-भोपाल (Train No. 18236/18235 Bhopal-Bilaspur-Bhopal) निरस्त रहेगी.

2. दिनांक 28 मार्च से लेकर 3 मई तक अपने प्रारंभिक स्टेशन से प्रतिदिन रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18247 बिलासपुर-रीवा और दिनांक 28 मार्च से लेकर 4 मई तक प्रतिदिन रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18248 रीवा-बिलासपुर अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी.

ये भी पढ़ें- MP : 27% OBC आरक्षण पर जल्द हो सकता फैसला, 48 जिलों का सर्वे पूरा

3. इसी तरह गाड़ी संख्या 11265 जबलपुर-अंबिकापुर (Train No. 11265 Jabalpur-Ambikapur, dated 28 March to 3 May) दिनांक 28 मार्च से लेकर 3 मई तक प्रतिदिन और गाड़ी संख्या 11266 अंबिकापुर-जबलपुर दिनांक 28 मार्च से लेकर 4 मई तक प्रतिदिन अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी.