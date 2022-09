MP News: रायसेन में गणेश विसर्जन समारोह में विवाद के बाद फैला तनाव, तोड़फोड़, धारा-144 लगाई

Section-144 imposed after tension in Udaipura of Raisen: मध्यप्रदेश के रायसेन जिले के उदयपुरा में शनिवार शाम को गणेश विसर्जन के जुलूस (Ganesh Visarjan Procession) में मामूली बात पर हुये विवाद ने तूल पकड़ लिया. उसके बाद वहां दो समुदाय आपस में भिड़ पड़े. करीब दो दर्जन वाहनों में तोड़फोड़ कर आगजनी कर दी गई. हालात को काबू करने के लिये उदयपुरा में धारा-144 लगा दी गई है.











