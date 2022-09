इंतजार खत्म : कूनो पालपुर में जल्द आ रहे हैं अफ्रीकी चीते,पीएम मोदी जन्मदिन पर देंगे गिफ्ट

Cheetahs will come to Sheopur : चीते हवाई मार्ग से लाए जा रहे हैं. उद्घाटन कार्यक्रम में पीएम के आने की भी प्रबल संभावना है. इसे देखते हुए कूनो में 5 हेलीपैड तेजी के साथ बनाए जा रहे हैं. अन्य तैयारियां भी लगभग पूरी की जा चुकी हैं. सोमवार को श्योपुर जिले के दौर पर आए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा, चीते इसी महीने कूनो में लाए जाएंगे. कोशिश की जा रही है कि इस परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करवाया जाए. तोमर के इस बयान के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि दुनिया में अपनी रफ्तार के लिए पहचाना जाने वाला चीता इसी महीने कूनो में कदम रख लेगा.











Follow us on