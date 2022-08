MP: श्योपुर में कुपोषित आदिवासी बच्ची की मौत, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप

MP News Update: मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले से बड़ी खबर है. इस खबर ने सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. दरअसल, यहां डेढ़ साल की आदिवासी कुपोषित बच्ची की मौत हो गई. जबकि, महिला एवं बाल विकास विभाग यहां से कुपोषण को खत्म करने का दावा करता है. इस डेढ़ साल की बच्ची को पोषण देने के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन उसकी हालत और खराब हो गई. उसने जल्द दम तोड़ दिया. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मामला दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन न्यूज 18 की टीम बच्ची के घर पहुंच गई. - one and half year old tribal girl died of malnutrition in sheopur health officers mum over adivasi child death mpns











Follow us on