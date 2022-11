Bharat Jodo Yatra : महाकाल के दरबार में राहुल ने किया साष्टांग दण्डवत प्रणाम, दिन में नेताओं संग किया डांस, Video

महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद राहुल गांधी उज्जैन के सामाजिक न्याय परिसर पहुंचे. वहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया. उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत जय महाकाल के उद्घोष के साथ की और करीब 25 मिनट का भाषण दिया. उन्होंने कहा मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा कर रहा हूं. 2100 किलोमीटर चल चुका हूं. लेकिन यह तपस्या नहीं है. असली तपस्या देश के युवा, किसान मजदूर, बढ़ई, नाई कर रहे हैं.

नोटबंदी और जीएसटी पॉलिसी नहीं हथियार हैं

भाजपा पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा नोटबंदी और जीएसटी पॉलिसी नहीं हथियार हैं, जिसने छोटे व्यापारियों, बिजनेसमैन, उद्योगों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है. हिंदुस्तान तपस्वियों का देश है. यहां तपस्या करने वालों की पूजा होती है. असली तपस्या कोरोना के समय मजदूरों ने की जो बैंगलोर, मुंबई, पंजाब से देश के एक कोने से दूसरे कोने गए. वह असली तपस्या है. युवाओं को इंजीनियरिंग करने के बाद मजदूरी करनी पड़ रही है. यात्रा के अनुभव को साझा करते हुए राहुल गांधी ने कहा लोगों से मिल रहा प्यार उनकी असली ताकत है. जिससे उन्हें थकान महसूस नहीं हो रही. उज्जैन जनसभा में राहुल को सुनने हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और जनता पहुंची.

दिगम्बर जैन सिद्ध क्षेत्र भी पहुंचे राहुल

भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगातार राहुल गांधी विभिन्न धर्मों और वर्गों के लोगों के साथ मिल रहे हैं. वो उज्जैन स्थित दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र भगवान महावीर तपोभूमि पहुंचे और दर्शन कर जैन मुनि से आशीर्वाद प्राप्त किया. इस दौरान उन्होंने समाज के अन्य लोगों के साथ भी चर्चा की. राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगातार धार्मिक स्थलों पर पहुंच रहे हैं. इससे पहले खंडवा जिले में राहुल ने द्वादश ज्योतिर्लिंग में से चौथे ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर के भी दर्शन किये थे. वहीं राहुल नर्मदा पूजन और महाआरती में भी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ शामिल हुए थे.

नेताओं संग डांस

इससे पहले मंगलवार सुबह राहुल गांधी की यात्रा इंदौर के सांवेर से उज्जैन के लिए रवाना हुई थी. यात्रा के दौरान रास्ते में कई रंग देखने मिले. उन्हें देखने और यात्रा में शामिल होने के लिए कार्यकर्ताओं और जनता में भारी उत्साह है. यात्रा मार्ग में हुजूम उमड़ रहा है. उसी हुजूम के बीच राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हुआ.जिसमें वो पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ डांस करते दिख रहे हैं.