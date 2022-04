MP: सीएम शिवराज ने गाया बाहुबली का ‘जय जय कारा...’, शराबबंदी को लेकर कह दी ये बात

Is Liquor Ban possible in MP: मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी बात कही. उन्होंने कहा- ‘शराब बंद कराने से बंद हो जाती, तो हम एक दिन नहीं लगाते. सीएम शिवराज महाकाल की नगरी में आयोजित 'उज्जैन गौरव दिवस' को संबोधित कर रहे थे. इस मौके पर उन्होंने प्लेबैक सिंगर कैलाश खेर के साथ फिल्म बाहुबली का गीत ‘जय-जयकारा...’ भी गाया. सीएम ने सिंथेटिक्स उद्योग का भूमि पूजन कर लोगों को रोजगार की सौगात भी दी.