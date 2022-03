इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार, बेटी को लेकर आशिक के साथ भागी महिला, पीछा करता पहुंचा पति, फिर...

Ujjain News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की एक शादीशुदा (Married Woman Affair) महिला ने प्रेम प्रसंग में हैरान करने वाला कदम उठाया. लखनऊ की महिला को इंस्टाग्राम (Found Love on Instagram) पर महाराष्ट्र के एक युवक से दोस्ती हुई. धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई. फिर महिला अपनी बेटी (Woman Ran away with lover) को लेकर लवर के साथ भागकर उज्जैन के महाकाल मंदिर दर्शन करने पहुंची. इधर, यूपी में पति ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. मोबाइल लोकेशन ट्रेस करते पति (Shadi ke baad patni ka affair) भी उज्जैन (Ujjain Crime News) पहुंच गया. अब महिला का कहना है कि पति दहेज के लिए मारपीट करता है. वह अब अपने प्रेमी के साथ शादी (Unique Love Stories) करना चाहती है. फिलहाल, मध्य प्रदेश पुलिस ने महिला और युवक को यूपी पुलिस को सौंप दिया है.