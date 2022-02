किसान के जनधन खाते में जमा हुए 15 लाख, मोदी को दिया धन्यवाद और पूरा किया 'घर' का सपना, फिर आया ट्विस्ट

15 lakh deposited in farmer's Bank account, he thanks to PM Modi: महाराष्ट्र में एक किसान के जनधन खाते में 15 लाख रुपए जमा हो गए. इस किसान को लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में किया अपना वादा पूरा करते हुए उसके खाते में 15 लाख रुपए जमा कराए है. इस खुशी में उसने खाते में से नौ लाख रुपए निकालते हुए अपना नया घर बना लिया. दरअसल बैंक को यह रकम किसी और अकाउंट में ट्रांसफर करनी थी लेकिन गलती से किसी और खाते में ट्रांसफर हो गई.