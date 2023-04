खूबसूरत लड़कियों के लालच में फंसा मुंबई का 71 वर्षीय शख्स, मौज मस्ती के लिए मिलाया फोन, गंवाए 4.5 लाख

मुंबई. खूबसूरत लड़कियों के साथ दोस्ती और मौज-मस्ती के लालच में मुंबई के एक 71 वर्षीय रिटायर्ड अकाउंटेंट ने 4.5 लाख रुपये (Fraud with old man) गंवा दिए. इंडिया डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार ठाकुर कॉम्प्लेक्स के निवासी ने समतानगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करा कर अपने साथ हुई ठगी की जानकारी दी है. शिकायत के अनुसार वरिष्ठ नागरिक को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा धोखा दिया गया था, जिसने कथित तौर पर उसे यह संदेश देकर फुसलाया कि वह उसे दोस्ती और आनंद के लिए युवा और सुंदर लड़कियों (Trapped for beautiful girls) को प्रदान करेगा.

एक पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि 23 मार्च को पुलिस को दिए बयान के अनुसार, वरिष्ठ नागरिक को अपने फोन पर संदेश मिला कि अगर वह सुंदर लड़कियों से जुड़ना चाहता है तो नंबर पर कॉल करे. उसने नंबर पर कॉल किया और इस तरह धोखाधड़ी शुरू हुई. कॉलर महिला ने ने युवा और सुंदर लड़कियों की कुछ तस्वीरें भेजीं और उनसे दोस्ती और आनंद के लिए उनमें से किसी एक को चुनने के लिए कहा. इससे पहले, उसने फोटो प्राप्त करने के लिए उसे 2,100 रुपये का पंजीकरण शुल्क देने के लिए भी कहा. लेखपाल ने अपना पंजीकरण कराया और एनईएफटी (NFT) के माध्यम से राशि भेज दी.

पुलिस अधिकारी ने आगे कहा कि पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने के बाद, पीड़ित ने लड़की को डेट करने, होटल शुल्क आदि के लिए महिला को विभिन्न राशियों के कुछ और भुगतान किए और 4 अप्रैल तक उसने लगभग 4.42 लाख रुपये उसे स्थानांतरित कर दिए. पूछताछ में पता चला कि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि पंजीकरण के बाद जो भी पैसा वह उन्हें दे रहे थे, उन्हें वापस कर दिया जाएगा. इसलिए, वह उन्हें पैसे देता रहा और जब उसकी बैंक जमा राशि समाप्त हो गई और कॉल करने वाले की मांग बढ़ गई, तो उसने दोस्तों से उधार लिया. एक अन्य अधिकारी ने कहा कि जब मांगें पूरी नहीं हुईं तो उन्हें एहसास हुआ कि वह धोखाधड़ी का शिकार हो गए हैं और उन्होंने पुलिस से संपर्क किया. पुलिस ने ने आईपीसी की धारा 419 और 420 और आईटी अधिनियम की धारा 66 (सी) और (डी) के तहत मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है.