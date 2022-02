महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू की दस्तक, अब तक दो जिलों में मिले केस, जानें क्या हैं लक्षण और कैसे करें बचाव

Bird flu case detected in another district of Maharashtra: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बाद अब पालघर जिले में बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है. पालघर जिले के पशु रोग विशेषज्ञ डॉ प्रशांत कांबले ने कहा कि पॉल्ट्री फार्म में मौजूद कुछ पक्षियों के मरने के बाद, उनके सैंपल को जांच के लिए भेजा गया था. इससे एक सप्ताह पहले, राज्य के ठाणे जिले में बर्ड फ्लू के चलते शाहापुर तहसील में स्थित एक पॉल्ट्री फॉर्म में करीब 100 पक्षियों की मौत हो गई थी.