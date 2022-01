Corona In Mumbai: मुंबई में लगाया जा सकता है लॉकडाउन, BMC का तीसरी लहर से इनकार

मुंबई. महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई (Mumbai, Maharashtra) में अगर हर रोज 20 हजार से ज्यादा कोरोना के मामले आएंगे तो (20 thousand corona cases in mumbai) लॉकडाउन (lockdown in mumbai) लगाया जा सकता है. यह जानकारी बीएमसी चीफ ने एक प्रेस वार्ता में दी. उन्होंने कहा कि मुंबई में अगर हर रोज 20 हजार से ज्यादा मामले आएंगे तो शहर में लॉकडाउन या मिनी लॉकडाउन लगाया जा सकता है. BMC की मेयर किशोर पेडनेकर (BMC Mayor Kishor Pednekar)ने कहा कि मुंबई में फिलहाल कोविड की तीसरी लहर (third wave of covid in mumbai) नहीं आई है लेकिन बीएमसी और राज्य सरकार इसे रोकने के लिए काम कर रही है. उन्होंने कहा कि अभी जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें डेल्टा का नया वायरस और ओमिक्रोन के वैरियंट जीनोम सिक्वेंसिंग में सामने आ रहे हैं.

पेडनेकर ने कहा कि लॉकडाउन किसी को भी नहीं चाहिए लेकिन यह सिर्फ सीएम,बीएमसी कमिश्नर की जिम्मेदारी नहीं है. लोगों को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी.उन्होंने कहा कि विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए भी एयरपोर्ट पर कोविड जांच का एसओपी बनाया गया है. मामले बढ़े हैं यह चिंता की बात है.

किसी बिल्डिंग मे 20% कोविड मामले आते है तो…..

बीएमसी मेयर ने कहा कि अब अगर किसी बिल्डिंग मे 20% कोविड मामले आते है तो पूरी बिल्डिंग को सील किया जाएगा.किसी को भी आने-जाने नहीं दिया जाएगा. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन पर पेडनेकर ने कहा कि मुंबई में अच्छा काम चल रहा है. हर राज्य के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं.शहर की स्थिति अभी बेहतर है. कल 15-18 उम्र के 2193 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है.

धारावी में कोविड केस बढ़ने पर बीएमसी चीफ ने कहा कि यह काफी चिंता की बात है. उसे कंट्रोल करने की कोशिश जारी है. पेडनेकर ने कहा कि नाइट कर्फ्यू की वजह से लोग दिन में समुद्र तट और बाजारों में इकट्ठा हो रहे है.यह चिंता जनक है. इसपर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है.