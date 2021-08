Coronavirus: महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वैरिएंट के 27 नए मामले, कुल केस 103 हुए

मुंबई. महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वैरिएंट (Coronavirus Delta Plus Variant) के मामलों की संख्या बढ़कर 103 हो गई है. राज्य में डेल्टा प्लस वैरिएंट (Delta Plus Variant) के 27 नए मामले दर्ज किए गए हैं. राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक गढ़चिरौली और अमरावती में डेल्टा प्लस वैरिएंट (Delta Plus Variant) के 6-6 मामले सामने आए हैं, वहीं नागपुर में पांच, अहमदनगर में चार, यवतमाल में तीन और नासिक में दो के साथ भंडारा जिले में डेल्टा प्लस वैरिएंट का एक मामला सामने आया है. बता दें कि कोरोना (Coronavirus) के डेल्टा प्लस वैरिएंट को बेहद संक्रामक माना जाता है.

बीएमसी ने अपने बयान में कहा है कि डेल्टा वैरिएंट को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार बताया था. इस वैरिएंट को मुंबई में 128 स्वैब सैंपल में पाया गया है. कुल 188 सैंपल में से 128 को बीएमसी ने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा था, जहां इन सैंपल के डेल्टा वैरिएंट होने की पुष्टि हुई है. अन्य सैंपल में दो अल्फा वैरिएंट के हैं, जबकि 24 कप्पा वैरिएंट के हैं. वहीं अन्य मामले कोविड के दूसरे वैरिएंट के हैं.

बता दें कि बीएमसी ने चिंचपोकली क्षेत्र में स्थित निगम द्वारा संचालित कस्तूरबा अस्पताल में नई जीनोम सीक्वेंसिंग फैसिलिटी का निर्माण किया है. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा उद्घाटित इस सेंटर में बीएमसी ने 4 अगस्त को सैंपल के पहले बैच की टेस्टिंग की थी. बीएमसी ने कहा कि वे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए एक अमेरिकी संस्था द्वारा दान में दी गई मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं. इस लैब के जरिए एक समय में 384 सैंपल की टेस्टिंग की जा सकती है, और चार दिनों के भीतर सैंपल के नतीजे हासिल किए जा सकते हैं.

महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 3,643 नए मामले सामने आए थे, नए मामलों के बाद महाराष्ट्र में कुल केस की संख्या 64,282,94 हो गई है. वहीं मुंबई में कोरोना के 225 नए मामले सामने आए हैं और चार लोगों की मौत हुई है. शहर में संक्रमण के चलते कुल 15,951 लोगों की मौत हुई है. अगर महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो कोरोना के चलते 136,067 मौत हुई है, राज्य में कुल एक्टिव मामलों की संख्या 49,924 है.

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने सोमवार को कहा कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को रोकने के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं. टोपे ने कहा, “हमने मेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं. ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है. साथ ही केस बढ़ने की स्थिति में दवाओं की खरीद के लिए अतिरिक्त बजट भी जुटाया गया है.”